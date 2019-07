Milano | da Regione Lombardia 283 mln per prolungamento M5 fino a Monza

Il tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni : Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni , condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Formigoni aveva ricevuto per anni regali e tangenti da parte di cliniche private

Maltempo Emilia-Romagna : la Regione stanzia mezzo milione per Milano Marittima : mezzo milione di euro per Milano Marittima. Risorse destinate agli operatori balneari ed economici, soprattutto bar e ristoranti, per i danni subiti a causa della tromba d’aria che ha colpito la località cervese pochi giorni fa, il 10 luglio. Imprenditori che con l’appoggio dell’intera comunità locale, e degli stessi turisti presenti, in poche ore sono riusciti a risistemare i loro stabilimenti sulla spiaggia, un ‘miracolo’ sottolineato da più ...