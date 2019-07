Milano : al via lavori per nuova piscina in zona Moscova (2) : (AdnKronos) - “Parte finalmente un intervento molto atteso nel quartiere Moscova che andrà ad ampliare l’offerta di strutture sportive in città", dichiarano gli assessori all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e allo Sport Roberta Guaineri. "Nella Milano che si prepara alle Olimpiadi 2026 questo è uno

Sciopero treni e trasporti Atm - Atac oggi 24 luglio/ Milano - disagi per i viaggiatori : Sciopero treni e trasporti Atm, Atac oggi 24 luglio. Numerosi disagi a Milano a causa della soppressione dei Malpensa Express

Milano - incendio al centro commerciale di via Palmanova : gravi danni - nessun ferito : Un bruttissimo incendio ha devastato la notte scorsa il centro commerciale di via Palmanova sito a Milano. Nell'area si trovano un punto vendita Oviesse, un centro Brico e un negozio Pittarosso. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che l'incendio si sia sviluppato venti minuti prima dell'una, quindi intorno all'una meno venti. A dare l'allarme sarebbe stato per primo il custode di un parcheggio aperto 24 ore su 24 che si ...

Milano : nella notte incendio in centro commerciale via Palmanova : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – La scorsa notte, intorno all’una, un incendio si è sviluppato nell’edificio del centro commerciale Coop di via Palmanova, a Milano, senza provocare feriti. Il centro commerciale ospita anche uno degli ambulatori del centro Medico Santagostino, che “non ha subito alcun danno”, spiega il gruppo.Una volta domate le fiamme, dopo un primo sopralluogo con i Vigili del Fuoco è stato ...

'Italian Lives' - al via la ricerca sociale di Milano-Bicocca sugli stili di vita in Italia : Come sono gli Italiani all'epoca dei Social Network, delle migrazioni dei popoli, delle esplorazioni del cosmo fino a Marte? A queste domande fornirà una risposta Italian Lives, Indagine sui corsi di vita in Italia, ricerca sociale intrapresa dal Dipartimento di Sociologia dell'Università di Milano-Bicocca, svolta in collaborazione con Istat e Ipsos. Il progetto è pluriennale, è stato avviato da pochissimi mesi abbracciando il triennio 2019-2021 ...

Milano. M2 : al via le impermeabilizzazioni delle gallerie : Vanno avanti i lavori per il completo rinnovamento della linea Verde, la più lunga di Milano, che con 40 chilometri

Linea M1 - metro Atm Milano guasto/ Convogli fermi per 2 ore - disagi per i viaggiatori : Linea M1 metro Atm Milano: guasto stamane fra Palestro e Villa San Giovanni, treni fermi per circa un paio d'oro. Tutti i dettagli

Milano - i nuovi biglietti Atm e le domande frequenti : quello che c’è da sapere per viaggiare con i mezzi pubblici : È nato il nuovo Sistema tariffario integrato «Stibm»: nove anelli intorno dal Duomo, aumento del biglietto standard a 2 euro, ma anche agevolazioni per le fasce deboli

Tangenti - prefettura di Milano avvia la procedura per lo scioglimento della giunta comunale di Legnano : Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha avviato la procedura per lo scioglimento del Comune di Legnano. “A seguito dell’ordinanza del Tar Lombardia n. 883/2019 in data 11/07/2019, con la quale è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente e per l’effetto sospesi i provvedimenti di surroga impugnati, il prefetto di Milano, Renato Saccone, tenuto conto che a causa della riduzione per impossibilità di surroga alla ...

Cervia - tromba d'aria si abbatte su Milano Marittima : ingenti danni alla pineta : Continua senza sosta la violenta ondata di maltempo che ormai da ieri sta flagellando le regioni del Nord e del Centro Italia. Martedì a farne le spese sono state soprattutto le Marche, dove un impetuoso temporale ha letteralmente distrutto la spiaggia di Numana, provocando anche un morto di infarto ad Osimo. Questa mattina è toccato, invece, all'Emilia Romagna, soprattutto alla provincia di Ravenna. Qui, all'improvviso, dal mare di Milano ...

Tromba d’aria a Milano Marittima e Cervia - decine di alberi caduti : danni e strade chiuse : Una Tromba d'aria su Milano Marittima, in provincia di Ravenna, ha causato danni importanti e disagi alla popolazione. Lo comunica il Comune di Cervia segnalando che per il maltempo diversi sonogli interventi di Vigili del Fuoco, forze dell'ordine e Protezione Civile. decine di alberi si sono abbattuti i strada, su auto e anche edifici costringendo a chiudere diverse arterie stradali.