Milan | Romagnoli ‘promuove’ Giampaolo | “persona preparata | è importante per noi”

DYBALA AL Milan PER ROMAGNOLI ALLA JUVENTUS/ Ipotesi scambio : Bonucci-Higuain bis? : DYBALA al MILAN e ROMAGNOLI ALLA JUVENTUS? L'ultima indiscrezione di calciomercato ricalca il maxi-scambio dell'estate scorsa...

Altro che Boateng! Melissa Satta in vacanza con un altro giocatore del Milan : c’è del tenero con… Romagnoli? [GALLERY] : Melissa Satta pizzicata in vacanza con il capitano del Milan Alessio Romagnoli: c’è del tenero fra i due? ‘Chi’ pensa a qualcosa di più di una semplice amicizia Di recente Melissa Satta è stata paparazzata alle isole Baleari in compagnia di Kevin Prince Boateng, ex marito, con il quale ha rotto nelle ultime settimane. Un riavvicinamento? Possibile. La coppia ha trascorso del tempo insieme al figlio Maddox, ma ...

Milan : Giampaolo punta tutto su Romagnoli e Paquetà - saranno i pilastri del suo 4-3-1-2 : Il Milan ha già scelto i due pilastri della sua nuova formazione. Romagnoli in difesa e Paquetà sulle trequarti saranno i giocatori fondamentali di Giampaolo, gli uomini a cui affidarsi in campo per cercare la risalita tra le big del calcio italiano. La sentenza del TAS di ieri ha escluso i rossoneri dalla prossima Europa League, conquistata sul campo dalla squadra di Gattuso. Il prossimo anno il Milan sarà quindi tutto concentrato sul ...

Il Milan vuole Isco e alza l'offerta per Kabak - mentre il Barça osserva Romagnoli (RUMORS) : Il Real Madrid sta cercando di sfoltire la rosa dopo aver speso circa 300 milioni di euro in questa prima fase del calciomercato. Si tratta indubbiamente di una buona opportunità per tutti quei club che sono interessati ai giocatori del club iberico. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra gli obiettivi del Milan ci sarebbe Ceballos, che finora ha notevolmente impressionato agli Europei Under 21, segnando un gol meraviglioso nella partita ...