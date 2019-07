Michelle Hunziker | Ho cambiato il numero di telefono dopo 25 anni video

Aurora Ramazzotti pubblica la foto da bambina con Michelle Hunziker. I fan notano un particolare : «Come fa tua madre?» : Aurora Ramazzotti e la foto da bambina con mamma Michelle Hunziker. I fan notano un particolare: «Ma come fa tua madre?». La figlia di Eros Ramazzotti e della conduttrice svizzera ha condiviso su Instagram un tenero scatto del passato, ma l’attenzione dei follower è catturata da un dettaglio. Nell’immagine, una baby Auri in compagnia di mamma Michelle. Aurora commenta ironica: «In questa foto ci siamo io, mia mamma e il piccolo ...

Aurora Ramazzotti pubblica la foto da bambina con Michelle Hunziker. I fan notano un particolare : «Come fa tua madre?» : Aurora Ramazzotti e la foto da bambina con mamma Michelle Hunziker. I fan notano un particolare: «Ma come fa tua madre?». La figlia di Eros Ramazzotti e della conduttrice svizzera ha condiviso su Instagram un tenero scatto del passato, ma l’attenzione dei follower è catturata da un dettaglio. Nell’immagine, una baby Auri in compagnia di mamma Michelle. Aurora commenta ironica: «In questa foto ci siamo io, mia mamma e il piccolo ...

Aurora Ramazzotti pubblica la foto da bambina con Michelle Hunziker. I fan notano un particolare : «Come fa tua madre?» : Aurora Ramazzotti e la foto da bambina con mamma Michelle Hunziker. I fan notano un particolare: «Ma come fa tua madre?». La figlia di Eros Ramazzotti e della conduttrice svizzera ha...

Michelle Hunziker - il suo numero finisce su IG per colpa della figlia : 'Vi prego - basta' : Disavventura estiva per la showgirl Michelle Hunziker la quale in queste ultime ore è stata bersagliata da messaggi e chiamate da parte dei fan, dopo che sua figlia Aurora ha postato su Instagram il suo numero di cellulare. Un errore costato 'caro' alla bella Michelle, la quale da un momento all'altro ha dovuto fare i conti con la miriade di messaggi che le arrivavano da parte dei suoi fan che volevano scambiare quattro chiacchiere con ...

Aurora pubblica il numero della Hunziker - Michelle fa un appello disperato ai fan : “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte”. Aurora Ramazzotti ha combinato un bel guaio coi social. Nel pubblicare una storia su Instagram ha inavvertitamente postato il numero di cellulare di Michelle Hunziker. Ora sul telefono della showgirl arrivano migliaia di messaggi e lei ha dovuto metterlo in modalità aereo. “Mia figlia Auri ha postato uno ...

Aurora Ramazzotti pubblica per sbaglio il numero di Michelle Hunziker. Ecco cosa è accaduto : Michelle Hunziker, poche ore fa, è stata vittima di un siparietto tragicomico. Il suo numero di cellulare, infatti, è finito su Instagram a causa di Aurora, sua figlia. La giovane Ramazzotti ha pubblicato in... L'articolo Aurora Ramazzotti pubblica per sbaglio il numero di Michelle Hunziker. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Michelle Hunziker - il suo numero finisce su Instagram : la supplica di Aurora : Finito su Instagram il numero di telefono di Michelle Hunziker. Ecco cosa è successo Michelle Hunziker, poche ore fa, è stata vittima di un siparietto tragicomico. Il suo numero di cellulare, infatti, è finito su Instagram a causa di Aurora, sua figlia. La giovane Ramazzotti ha pubblicato in una storia uno screen dove era ben […] L'articolo Michelle Hunziker, il suo numero finisce su Instagram: la supplica di Aurora proviene da Gossip e Tv.

Aurora Ramazzotti pubblica il numero di telefono di Michelle Hunziker : ‘Errore enorme’ : Nell’era dei social può capitare di incappare in qualche errore grossolano, come pubblicare per sbaglio un numero di telefono. Il guaio diventa ancora più grosso se il numero in questione è quello di un volto molto noto del mondo dello spettacolo, ovvero Michelle Hunziker. Il danno è stato fatto dalla figlia Aurora Ramazzotti come spiega la showgirl su Instagram: “È successa una cosa, mia figlia Aury si è svegliata probabilmente non ...

Panico per Michelle Hunziker - Aurora Ramazzotti pubblica il suo numero : “Non chiamatemi - vi prego” : Aurora Ramazzotti ha commesso un piccolo errore, senza farlo apposta ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui compare il numero della madre, Michelle Hunziker. I fan sono impazziti e hanno iniziato a chiamare e scrivere compulsivamente alla showgirl, che ha dovuto lanciare un messaggio: "Vi prego, non voglio cambiare numero, fate i bravi". A questo appello si è aggiunta anche la figlia che ha rincarato la dose.Continua a leggere

Michelle Hunziker - il dramma : Aurora pubblica il suo numero di telefono - "vi prego ora smettetela" : Aurora Ramazzotti stavolta l'ha combinata grossa. La ragazza, nel pubblicare una storia sul suo profilo Instagram, ha distrattamente condiviso con i suoi follower il numero di telefono della mamma Michelle Hunziker. Aurora si è immediatamente scusata: "Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non t

Aurora Ramazzotti posta su Instagram il numero di telefono della madre - Michelle Hunziker lancia un appello disperato : Aurora Ramazzotti fa uno scherzetto alla mamma Michelle Hunziker, ma le conseguenze non sono così divertenti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle ha infatti condiviso sui suoi social uno...

Aurora Ramazzotti pubblica per errore il numero di Michelle Hunziker. E in quel momento comincia il delirio : “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte”. Aurora Ramazzotti, figlia di Michella Hunziker, l’ha combinata grossa e ha lanciato un appello ai suoi follower. In una Instagram story la primogenita della conduttrice ha pubblicato uno screenshot di una telefonata della madre lasciando ben visibile il suo numero. Il risultato? La conduttrice è stata ...

Aurora Ramazzotti pubblica per sbaglio il numero della madre - Michelle Hunziker è disperata : “Vi prego non chiamatemi” : “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte”. È l’appello lanciato da Aurora Ramazzotti a cui è bastato un momento di distrazione per combinare un vero guaio. La figlia di Michelle Hunziker ha infatti pubblicato una Instagram story in cui si vedeva il numero di telefono della madre, in bella vista perché era lo screenshot di una sua telefonata in arrivo, ...

“Basta”. Michelle Hunziker - ‘schiaffo’ a Marica Pellegrinelli. Eros e Aurora restano in silenzio : Michelle Hunziker non ci sta. Sono passate due settimane dalla fine della storia tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli e l’ex moglie del cantante è passata dalle parole ai fatti. Michelle Hunziker infatti, che non ha mai fatto mistero di provare un sentimento pure e autentico nei confronti di Eros, ha preso una decisione che ha fatto sobbalzare i suoi tanti fan, divisi sull’opportunità o meno di un gesto così forte. Nel dettaglio, mentre i ...