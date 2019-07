Mi han derubato e mi ricattano Ecco la telefonata del pusher al 112

Sylvester Stallone furioso : “I produttori di Rocky mi hanno derubato” : Sylvester Stallone ha rivelato che nonostante sia protagonista e autore di Rocky non possiede alcuna percentuale sui film. La rabbia dell’attore in un’intervista a Vatiety. Sylvester Stallone non ha nessun diritto sul franchise di Rocky: la star ha rivelato a Vatiety di non avere alcuna percentuale sui guadagni della saga, e questa situazione ha fatto particolarmente arrabbiare ... Leggi tuttoSylvester Stallone furioso: “I ...