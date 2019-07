Meteo | dopo il caldo africano scatta l’allerta maltempo al Nord e sul Tirreno | Estofex

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Allertai primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede fortealed(European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per ilItalia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagnaorientale fino alla Francia sudorientale e a parti di Beneleux, Germania meridionale, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Ungheria e Slovenia principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello 1 per la Bielorussiaoccidentale e la Lituania principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, ...

