Mario ucciso a Roma | la moglie | «Gli avevo detto di non uscire | ma lui era coraggioso»

(Di sabato 27 luglio 2019) Le lacrime di Rosa Maria: «Non è giusto, lui era il mio tutto».Si erano sposati 43 giorni prima: «Me l’hanno. In una notte, dopo tanti sacrifici, me l’hanno portato via. Non è giusto. Senza di lui, io non ce la faccio»

GiuseppeConteIT : La morte del giovane vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso stanotte nell’esercizio delle sue funzioni, è una… - Esercito : Profondamente colpito dalla tragica scomparsa del V. Brig. Mario Cerciello Rega, ucciso nell'adempimento del propri… - CottarelliCPI : Onore al carabiniere Mario Cerciello Rega, 35 anni, servitore dello Stato, ucciso da due delinquenti per aver fatto… -