Mario Adinolfi foto choc con la pistola ' Per difendermi dalle minacce di morte'

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 27 luglio 2019)su Instagram con la: armato dicontro lediche ha ricevuto. Dai social a Vasco Rossi, gli 'spari sopra'..

SigSergio70 : RT @Satiraptus: Mario #Adinolfi si mostra in foto con la #pistola perchè sente la sua vita in pericolo, quando sarebbe bastato mettersi a d… - jrkbrn : RT @marioadinolfi: IL FOLLE MECCANISMO di Mario Adinolfi Giorgia Meloni s'era lanciata subito: 'L'Italia non può essere il punto d'approd… - PdF_Rass_Stampa : RT @marioadinolfi: IL FOLLE MECCANISMO di Mario Adinolfi Giorgia Meloni s'era lanciata subito: 'L'Italia non può essere il punto d'approd… -