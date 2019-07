Marcia no Tav, tafferugli e lacrimogeni

Alcuni no Tav stanno cercando di aggirare dall'alto la cancellata posta dalle forze dell'ordine lungo il sentiero Gallo-Romano che conduce al cantiere della Torino-Lione. Da un gruppo di manifestanti sono stati lanciati sassi, la polizia è intervenuta con ie la zona è invasa dal fumo. Isono scoppiati dopo che per tre ore la manifestazione dei no Tav in Val di Susa si era svolta in maniera pacifica.(Di sabato 27 luglio 2019)