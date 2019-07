Marca | La rivoluzione annunciata da Zidane si fa attendere

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2019) Preoccupa molto in Spagna la situazione del Real Madrid La formazione diesce dal Tour negli Stati Uniti con un pareggio e due sconfitte, l’ultima della quali rimediata ieri per 7 a 3 dall’Atletico Madrid. I tifosi cominciano a chiedersi dove sia lapromessa dal tecnico al suo arrivo a Madrid “Stiamo per cambiare le cose”. Nessun segno delle modifiche annunciate datitola in prima pagina l’edizione odierna disottolineando che per adesso è scesa in campo la stessa formazione della passata stagione. Gli stessi undici che hanno chiuso con 17 punti di distacco dal Barcellona. Lo ha confermato lo stesso tecnico al termine della gara di ieri “Non siamo entrati bene nel gioco, abbiamo avuto meno intensità e ne abbiamo presi sette”. I Blancos continuano ad apparire una squadra che vorrebbe ma non può. E tutto questo ...

