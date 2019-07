Maltempo | violenti temporali sulle Alpi | sgomberato campo scout in Val Daone

Maltempo - violenti temporali al Nord : bomba d’acqua a Torino - alberi precipitano sulle auto. Strage di pecore in val Rendena [FOTO] : Un violento nubifragio ha colpito Torino nella notte, con pioggia torrenziale, grandine e forte vento. Ha iniziato a piovere poco dopo le 21:00 e in centro città sono caduti 62mm di pioggia, con temperatura crollata in pochi minuti a +19°C. Segnalati allagamenti alla periferia Nord; un albero eècaduto in corso Giulio Cesare su un’auto in sosta. Disagi anche nel basso Canevese, in particolare a Ciriè e a Venaria. Numerose le chiamate ai ...

Violenti temporali sul Tirreno : enorme tornado in Corsica - bombe d’acqua e panico a Bastia. Il Maltempo si sposta verso il Sud - massima allerta meteo [FOTO e VIDEO] : Il maltempo estremo previsto per oggi si sta già manifestando nelle acque del Tirreno con fenomeni molto Violenti e si sta spostando verso sud, mettendo in allerta tutta la costa tirrenica italiana. Da Bastia, in Corsica, arrivano le incredibili quanto spaventose immagini di una tromba marina nelle acque antistanti il porto della città, che ha poi toccato terra nel quartiere Toga di Bastia e a Ville de Pietrabugno, diventando così un tornado. Il ...

Allerta Meteo Puglia - preoccupazione per il forte Maltempo di stasera : arrivano nuovi violenti temporali : Il centro funzionale della Protezione civile della Puglia ha diramato un avviso di Allerta gialla, dalle 8 di oggi fino alle successive 24 – 36 ore, a causa del previsto peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla regione. Sono, infatti, previsti fenomeni temporaleschi localmente intensi che interesseranno, in particolare, i settori adriatici. A ridosso delle zone interne della Puglia settentrionale si prevedono, inoltre, rovesci ...

PREVISIONI METEO/ Violenti temporali nelle Marche - Maltempo su tutto l'Adriatico : PREVISIONI METEO, maltempo e temporali sulle regioni adriatiche, ma anche nelle zone interne della Toscana: temperature in picchiata

Maltempo - violenti temporali in Lombardia : nubifragi e grandine tra Bergamo e Monza [VIDEO] : violenti temporali si stanno abbattendo in Lombardia in questa nuova ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da Nord a Sud con grandine, nubifragi, forte vento e tornado. temporali di forte intensità si stanno verificando tra Monza e Bergamo, scaricando grandi quantità di pioggia, grandinate e provocando un clamoroso calo delle temperature fino a +17°C in pieno giorno. Segnaliamo 71mm ad Almè, 68mm a Garlate, 61mm a Presolana M. Pora, 57mm ...

Maltempo - “esplodono” violenti temporali dall’Emilia Romagna alla Puglia : “mai visto un cielo così” [FOTO LIVE] : Imperversa il Maltempo su varie zone d’Italia, anche al Sud dove sono in atto i primi fenomeni estremi nonostante il caldo africano abbia raggiunto proprio oggi il suo picco massimo: eloquente quanto accaduto sulle Murge, in Puglia, dove tra Alberobello, Noci e Putignano si sono verificate violente grandinate e la temperatura è crollata in meno di un’ora da +35°C a +21°C! Sempre al Sud, altri temporali hanno colpito il Molise e il ...

Maltempo in Toscana : violenti temporali - vento forte e allagamenti tra Livorno e Pisa : Forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi nella zona nord di Livorno danneggiando la copertura di alcuni capannoni industriali. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno per le verifiche e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate: i danni hanno interessato prevalentemente le coperture dei fabbricati e si sono rovesciati anche alcuni container. Danni e disagi anche in provincia di Pisa per i violenti ...

Maltempo - violentissima grandinata in Slovenia : Mozirje sepolta da uno spesso strato bianco [FOTO e VIDEO] : Mentre il Nord Italia faceva i conti con il Maltempo, caratterizzato da nubifragi e grandine, ad inizio settimana, anche la Slovenia si è ritrovata alle prese con fenomeni meteo molto violenti, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Le precipitazioni hanno coperto Lubiana e i suoi dintorni, la Carinzia è stata colpita da una forte grandinata, Murska Sobota da tempeste con abbondanti ...

Maltempo al Nord : grandinata violentissima su Cologno Monzese - danni alle automobili : Come vi abbiamo documentato anche in diretta ieri sera, un intenso temporale ha colpito la Pianura Padana fra il tardo pomeriggio e la tarda serata. Piogge intense, grandinate, raffiche di vento e...

Maltempo - temporali violentissimi su Milano in serata : 85mm in centro - gravi danni e feriti [LIVE] : E’ una notte di forte Maltempo al Nord Italia. Violenti temporali hanno colpito Milano, dove sono caduti 85mm di pioggia e la temperatura è crollata a +19°C dopo aver raggiunto nel pomeriggio anche oggi i valori elevatissimi di +34°C. Proprio il caldo eccessivo di queste prime settimane d’estate, innesca temporali così violenti che diventeranno ancor più intensi e frequenti nei prossimi giorni. Una quercia si e’ schiantata su ...

Maltempo - violenti temporali al Nord : serata da incubo con grandine - vento e saette [FOTO] : Il Maltempo non molla la sua presa sul Nord Italia per il quale si prospetta una serata da incubo tra grandine, vento e fulmini. violenti temporali stanno colpendo la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, la Toscana e le Dolomiti, dove nelle scorse ore una donna è stata travolta dall’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa e ha perso la vita, ritrovata a decine di metri di distanza dai soccorritori. ...

Maltempo - violenti temporali sulle Dolomiti : torrente ingrossato in Val Zoldo - salvato gruppo di scout : Un gruppo di 26 bambini e 9 accompagnatori di una associazione scout è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco in Val di Zoldo (Belluno), dopo essere rimasto bloccato dall’ingrossamento di un torrente, a causa del Maltempo. L’intervento, cui ha preso parte anche il Soccorso alpino, è avvenuto in località Pralongo. Gli scout si sono trovati il sentiero bloccato dalle acque del torrente, fuoriuscito ...

Maltempo - violenti temporali in Val di Fassa : è un disastro - donna travolta e uccisa da un torrente in piena : violenti temporali si sono abbattuti sulle Dolomiti, come mostrano le immagini del video in fondo all’articolo. A seguito di un’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa, in Trentino, una donna risultava dispersa dopo essere stata travolta dall’improvviso ingrossamento del rio dovuto al forte temporale che nel primo pomeriggio di oggi ha scaricato una notevole quantità di acqua. Alla ...