Maltempo in India | disastrose alluvioni nello stato del Bihar | 127 morti | 125 mila

Maltempo - crolla tendone in India : 14 morti e almeno 50 feriti : almeno 300 persone in India erano riunite sotto un tendone nel distretto di Barmer, nello stato Indiano del Rajasthan, per una cerimonia religiosa: forti venti e piogge violente hanno fatto crollare la struttura, e almeno 14 persone sono morte, mentre in 50 sono rimaste ferite. Alcuni sono stati folgorati da cavi elettrici scoperti, altri sono stati travolti dalla struttura. E’ stata aperta un’inchiesta ...