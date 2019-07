?Maltempo | donna uccisa da fulmine durante gara in montagna A Verona crolla parte del

Maltempo : nubifragio con grandine a Torino - una donna ferita da un albero caduto. FOTO : Maltempo: nubifragio con grandine a Torino, una donna ferita da un albero caduto. FOTO Pioggia e forte vento si sono abbattuti sul capoluogo piemontese, causando allagamenti e disagi. Diversi rami sono caduti in città e sulla Tangenziale Nord. Problemi anche nella provincia e all'aeroporto: alcuni voli dirottati su Genova e Milano ...

Maltempo : nubifragio su Torino - ferita una donna per la caduta albero : Maltempo: nubifragio su Torino, ferita una donna per la caduta albero Un violento nubifragio si è abbattuto venerdì sera su Torino e una donna è rimasta ferita a causa della caduta di alberi sulla Tangenzaile Nord. Per gli allagamenti sono stati chiusi i caselli di accesso di Settimo Torinese e Falchera Parole ...

Maltempo : amputata una gamba alla donna ferita a Milano Marittima - è grave : Sono ancora gravi le condizioni della 57enne di Cesena colpita da un grosso ramo di pino caduto mercoledì mattina a causa della tempesta di vento che ha flagellato Milano Marittima, sul litorale ravennate, abbattendo in pochi minuti centinaia di alberi anche secolari. La donna, che da quel giorno si trova in coma farmacologico all’ospedale Bufalini di Cesena, secondo la stampa locale nelle ultime ore ha subito l’amputazione parziale ...

**Maltempo : a Pescara anche donna incinta tra feriti** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Tra i feriti dalla violenta grandinata che si è abbattuta su Pescara giunti al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, a quanto apprende l'Adnkronos, c'è anche una donna incinta che, colpita dalla grandine, ha riportato una ferita profonda sul labbro superiore. Tra i fer

Un ferito a Milano Marittima - 18 a Pescara (tra cui una donna incinta) : il Maltempo si abbatte sull'Italia : Un’ondata di maltempo si è abbattuta sull’Italia, causando diversi feriti. A Milano Marittima, in provincia di Ravenna una donna è è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo. Alcune strade sono state chiuse. A Pescara, diciotto persone fino ad ora sono finite in pronto soccorso per le ferite provocate dai chicchi di grandine grandi come ...

Ondata di Maltempo nel sud del Giappone : inondazioni e frane - dispersa una donna : Piogge torrenziali stanno colpendo il sud del Giappone, causando inondazioni e frane: nella prefettura di Kogoshima, la più colpita, il governo ha inviato l’esercito in soccorso della popolazione locale. Le autorità hanno chiesto a centinaia di migliaia di residenti della regione di evacuare le proprie abitazioni. Una donna di 80 anni risulta dispersa a Soo, nel sud del Paese. Il servizio meteorologico nazionale prevede che le piogge ...

Maltempo - violenti temporali in Val di Fassa : è un disastro - donna travolta e uccisa da un torrente in piena : violenti temporali si sono abbattuti sulle Dolomiti, come mostrano le immagini del video in fondo all’articolo. A seguito di un’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa, in Trentino, una donna risultava dispersa dopo essere stata travolta dall’improvviso ingrossamento del rio dovuto al forte temporale che nel primo pomeriggio di oggi ha scaricato una notevole quantità di acqua. Alla ...

Maltempo - a Milano esonda il Seveso : salva donna intrappolata in auto : Maltempo, a Milano esonda il Seveso: salva donna intrappolata in auto Il Nord è alle prese con una perturbazione che ha portato pioggia e anche grandine. In Valtellina 150 persone evacuate per allarme frane. Nel Torinese morto un uomo che risultava disperso da ieri e chiusi 18 km dell’autostrada per Aosta Parole ...

Maltempo - nubifragio su Milano. Si salva donna intrappolata in un sottopasso. Un morto nel Torinese : Dopo il nubifragio sul capoluogo piemontese, oggi temporali e grandine su Lombardia, Triveneto, Emilia e sulle regioni adriatiche del centro. Miglioramento atteso in serata, temperature in lieve calo