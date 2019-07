Maltempo a Venezia | kayak con 5 persone a bordo si ribalta in laguna | disperso trovato

Maltempo a Venezia - kayak con 5 persone a bordo si ribalta in laguna : un disperso : Incidente nella laguna di Venezia tra le isole di Murano e Burano dove a causa del Maltempo un kayak con a bordo 5 persone è stato rovesciato. Al momento risulta un disperso: sul posto i vigili del fuoco con i sommozzatori per portare avanti le ricerche.Continua a leggere

Venezia - nave da crociera sbandò per Maltempo : comandante indagato : Dopo la sbandata in Laguna arrivano i primi passi dell’inchiesta giudiziaria. La Procura di Venezia ha infatti indagato il comandante della Costa Deliziosa, la nave da crociera che domenica 7 luglio, durante un nubifragio, ha rischiato di andare a cozzare contro la Riva dei sette martiri, in pieno centro storico lagunare, mentre era in uscita dalla città. Al comandante è contestato il reato di pericolo di naufragio colposo. Il suo nome era già ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - dalla Regione oltre 741 mila euro per i danni di fine ottobre 2018 in val Tramontina : Nell’area della val Tramontina, in provincia di Pordenone, sono richiesti interventi per oltre 741.000 euro per il ripristino dei danni causati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo sui fondi per gli interventi di ristoro dei danni destinata dalla Regione. Il vicepresidente, che oggi ha inaugurato la posa ...

Maltempo in Calabria : volo da Venezia-Treviso a Lamezia dirottato a Bari - “deviazione dovuta alle condizioni meteo” : In riferimento all’ondata di Maltempo di ieri in Calabria e alla situazione all’aeroporto di Lamezia Terme, Ryanair comunica quanto segue: “Il volo da Venezia Treviso a Lamezia (15 luglio) è stato dirottato a Bari a causa di temporali sull’aeroporto di Lamezia. Il volo è atterrato senza difficoltà a Bari prima di proseguire per Lamezia, una volta migliorate le condizioni meteorologiche. Ryanair ha espresso le sue più ...

Maltempo - gravi danni per le violente grandinate di ieri nelle campagne veneziane : Solo il sud della provincia di Venezia si è salvato ieri nel tardo pomeriggio dalle violente grandinate che hanno colpito ancora una volta duramente le campagne veneziane. Partendo dal portogruarese a Summaga, Cessalto, San Stino fino a Martellago, Scorzè l’effetto visivo di ieri pomeriggio era di un manto di neve caduto in abbondanza. Colpite le colture in campo dai seminativi: rotte le foglie della soia e il mais che proprio in questi ...

Maltempo a Venezia - nave passa a San Marco nonostante il temporale : “Imbecilli e basta” : Dopo l'incidente della Costa Deliziosa, un'altra grande nave, la Horizon di origine francese, è passata lunedì sera nel Bacino di San Marco a Venezia nonostante le raffiche di vento e il temporale. In un video gli insulti dell'equipaggio di un rimorchiatore: "Questi sono imbecilli, sono imbecilli, e basta...tutto quello che dovevamo dire lo abbiamo detto. Siamo punto e a capo".Continua a leggere

Maltempo - grandine come palle da tennis su Venezia e colture distrutte. Coldiretti : “Tendenza alla tropicalizzazione - siamo preoccupati per le campagne” : E’ salato il conto del Maltempo che ieri sera intorno alle 21 si è abbattuto su Venezia e Isole. La grandine che è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori ha raso al suolo verdure, ammaccato frutta e cereali prossimi alla raccolta provocando danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di lavoro. ”Da oltre trent’anni non vedevo chicchi di grandine paragonabile ad una palla da tennis ...

Venezia - le immagini dei danni causati dal Maltempo. FOTO : Venezia, le immagini dei danni causati dal maltempo. FOTO Vigili del fuoco e Protezione civile hanno risposto a decine di chiamate, lavorando fino a notte fonda. Alberi e rami spezzati sono caduti su vetture parcheggiate e bloccato le strade. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Maltempo Venezia : numerosi interventi e richieste di soccorso per i nubifragi : Nel territorio di Venezia sono oltre 70, a fronte di oltre 150 chiamate, gli interventi già effettuati dai vigili del fuoco per il forte nubifragio verificatosi ieri. Molte le chiamate di soccorso da Venezia centro storico per camini, antenne e infissi pericolanti. Danni d’acqua, piante pericolanti, sgombero sedi stradali da ostacoli a Mestre, Venezia Lido, Marcon, Marghera, Scorzè, Spinea, Jesolo. Diverse le auto danneggiate da rami di alberi ...

Maltempo a Venezia - nave da crociera sbanda a pochi metri da piazza San Marco : tutte le immagini della Costa Deliziosa che sfiora uno yacht e la riva [FOTO e VIDEO] : Altre incredibili immagini della tragedia sfiorata ieri a Venezia, quando la nave da crociera Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di ...