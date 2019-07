Malagò estasiato da Federica Pellegrini | “oggi solo un’atleta degli anni ’80! La sua

Fonte : sportfair

(Di sabato 27 luglio 2019) Giovhaparole di elogio per: il commento del numero 1 dello sport italiano dopo le prestazioni in vasca dell’azzurra ai Mondiali di Gwangjuha incantato tutto il mondo ai Mondiali di nuoto 2019 che termineranno domani a Gwangju. La Divina ha conquistato uno strepitoso oro, a 31, nei 200 stile libero, confermandosi campionessa del mondo. Un risultato eccezionale, elogiato sin da subito dal presidente del Coni, che continua ad esaltare l’impresa dell’azzurra: “gli aggettivi e le parole sono sprecate. Oggi in vasca, nella gara di Simona (Quadarella, ndr), c’erano tre ragazzeDuemila, stamattina in quella dice n’era unaOttanta (la stessa olimpinica, ndr), una dei Novante e diverse dei Duemila. Nel nuoto e’ qualcosa di strepitoso“, ha affermato ...