Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Gianni Carotenuto In una lettera a Dagospia, Maria Giovannadice la sua sulla furibonda lite in tv tra: "Me l'aspettavo, i due non si piacciono. Mi scappava da ridere... Giampiero? Ha un insopportabile complesso di superiorità" Mentree Giampierostavano per prendersi a sgabellate nella furibonda lite dell'altro giorno, l'attenzione dei telespettatori più attenti era tutta per lei, Maria Giovanna, testimone involontaria di uno degli scazzi tv più memorabili di tutti i tempi. Se gli altri due ospiti di "Stasera Italia" erano pronti a darsele di santa, scambiandosi i peggiori insulti, lei non si era mossa di un millimetro. Per nulla spaventata, dalle sue labbra spuntava un sorriso appena abbozzato. "Mi scappava da ridere, un po'lo sapevo che finiva così, anzi che cominciava, un po'un pizzico di ...

Rickykanga : RT @mgmaglie: LA MAGLIE SULLA RISSA MUGHINI-SGARBI: LO SAPEVO CHE FINIVA COSI', MUGHINI DA ANNI HA ALZATO IL...' - Italia_Notizie : Maglie: 'Rissa Sgarbi-Mughini? Ecco perché ha ragione Vittorio' - maxxxks : RT @mgmaglie: LA MAGLIE SULLA RISSA MUGHINI-SGARBI: LO SAPEVO CHE FINIVA COSI', MUGHINI DA ANNI HA ALZATO IL...' -