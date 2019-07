Mafia | confiscato patrimonio da 28 milioni a imprenditore messinese

Sicilia - incendiato il grano del terreno confiscato alla Mafia. La cooperativa : “Aiutateci. Comprate i nostri prodotti” : “Questa mattina i nostri soci si sono recati nei campi di Canicattì per ultimare i lavori sui vigneti, e hanno visto che uno degli appezzamenti di circa 2 ettari coltivati a grano, era stato incendiato nella notte da ignoti, con una perdita di circa 50 quintali di grano che sarebbe diventata la nostra pasta. Come sempre l’attenzione dei carabinieri di Canicattì è importante, ed è stata aperta un’indagine per individuare la dinamica ...