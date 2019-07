L’uomo del giorno | José Luis Chilavert | il portiere goleador e la sua incredibile

L’uomo del giorno – Tanti auguri ad Angelo ‘soldatino’ Di Livio : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Angelo Di Livio, che compie 53 anni. ImporTanti esperienze per lui specie con le maglie di Padova, Juventus e Fiorentina, è soprannominato ‘soldatino‘ per la sua particolare andatura nella corsa, ma è un nomignolo poi utilizzato per sottolineare il suo spirito di sacrificio. Dopo le giovanili alla Roma, esordisce coi ‘grandi’ alla ...

Grande delusione per Franky Zapata : ‘L’uomo volante’ fallisce l’impresa di attraversare il Canale della Manica sul suo flyboard [GALLERY] : Tentativo fallito per Franky Zapata: ‘l’uomo volante’ non è riuscito nell’impresa di attraversare il Canale della Manica sul suo flyboard Franky Zapata non è riuscito oggi nell’impresa di attraversare il Canale della Manica a bordo del suo flyboard. E’ letteralmente terminato in mare il sogno dell’uomo volante, che con una specie di overboard spinto da cinque reattori alimentati da cherosene e dal ...

Francia : L’uomo volante cade nel Canale della Manica : Non ha avuto successo il tentativo di Franky Zapata, meglio noto come “l’uomo volante“, di attraversare la Manica a bordo del suo Flyboard. Il francese è caduto in acqua poco dopo esser decollato dalla spiaggia di Sangatte, vicino Calais, in Francia. L’obiettivo era arrivare a Saint Margaret’s Bay, a Dover, 100 anni dopo l’impresa di Louis Bleriot, primo trasvolatore del Canale. L’inventore e campione di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Igli Tare - da calciatore a dirigente della Lazio : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati di calcio e delle statistiche ma anche e soprattutto per i tifosi della Lazio, è il compleanno del dirigente Igli Tare che in passato è stato protagonista anche da calciatore sempre con i colori biancocelesti. Inizia la carriera da allenatore al Tirana, poi alcune esperienze in Germania ma la svolta arriva con la chiamata del ...

Nuova scoperta su Homo naledi : aveva un’andatura bipede simile a quella delL’uomo moderno : Homo naledi aveva una locomozione unica nel panorama evolutivo umano: la biomeccanica del femore rivela infatti che sul terreno aveva un’andatura bipede simile a quella dell’uomo moderno, mentre le caratteristiche dell’arto superiore, in particolare le dita arcuate, indicano una vita arboricola e dunque la capacità di arrampicarsi e di spostarsi fra gli alberi. La notizia arriva da due nuovi studi del professor Damiano Marchi del dipartimento di ...

L’uomo del giorno – José Altafini - da grande campione a commentatore : rivelazioni shock sull’antidoping : Nato a Piracicaba il 24 luglio 1938, José João Altafini è ricordato per le sue grandi doti da calciatore, espresse con le maglie di Milan, Juventus e Napoli, in Italia. In Brasile lo conoscono come Mazzola, per la sua grande somiglianza con Valentino, campione leggendario del grande Torino. Si fa notare subito con il Palmeiras realizzando tantissimi gol. Arriva al Milan nel 1958 e fino al 1965 segna 120 reti in 204 presenze. Passa poi al ...

L’uomo del giorno – Alessio Tacchinardi - una vita alla Juventus : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus che compie 44 anni. Una vita in bianconero, più di 10 anni (dal ’94 al 2005) al servizio della Vecchia Signora, che lo ha omaggiato di una stella celebrativa nella walk of fame dello Juventus Stadium. L’inizio nelle giovanili è tra Pergocrema ed Atalanta, è il capitano e leader della ...

L’uomo del giorno – Emilio Butragueno - la stella del Real Madrid soffia 56 candeline : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importanti per gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi del Real Madrid, è il compleanno della stella Emilio Butragueno. Ex calciatore dotato di grande qualità dal punto di vista tecnico, soprannominato “El Buitre” ovvero l’Avvoltoio. La sua carriera è legata ai colori Blancos, è stato grande protagonista ...

L’uomo del giorno - Marcelo Bielsa : il ritratto del “Loco” - tra film e la scoperta di Pochettino [VIDEO] : Nato a Rosario il 21 luglio 1955, Marcelo Bielsa è uno degli allenatori più controversi e ossessivi degli ultimi anni. Nasce in una delle città del calcio, che decenni più tardi darà i natali a Lionel Messi e Angel Di Maria. Per capire il personaggio partiamo dal fatto che è uno dei pochissimi eletti ad avere intitolato uno stadio in giro per il mondo (altri sono Wenger, Drogba, Hiddink, Fernando Torres). Lo stadio è il Coloso del Parque, ...

Al via la missione di Astroluca per preparare i viaggi delL’uomo verso Marte : È stata lanciata con successo la Soyuz MS-13 che porterà Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), a bordo con l’americano Andrew Morgan e...

L’uomo del giorno - Sebastiano Rossi : tra record di imbattibilità - pugni - risse e cocaina : Nato a Cesena il 20 luglio del 1964, Sebastiano Rossi compie oggi 55 anni ed è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Inizia la carriera con le maglie di Forlì e Cesena, passa poi all’Empoli, al Rondinella, di nuovo al Cesena. Vive le sue migliori stagioni con la maglia del Milan tra il 1990 e il 2002 vincendo cinque scudetti, tre Supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale, due Supercoppe ...

L’uomo che comprò la Luna - cast - trama e curiosità del film di Paolo Zucca : Uno dei piccoli gioielli dell’ultima stagione cinematografica, L’uomo che comprò la Luna, firmata nel 2018 dal regista Paolo Zucca al suo secondo lungometraggio. Il film è in onda sabato 20 luglio alle 21,15 su Sky Cinema Due, una scelta in linea con le celebrazioni per i 50 anni del primo uomo sulla Luna. L’uomo che comprò la Luna L’uomo che comprò la Luna, trama e cast Una coppia di agenti segreti italiani (interpretati ...

L’uomo non è di legno! Alba Parietti scatenata con il figlio della vicina : La conduttrice ha pubblicato sui social uno scatto "rubato" dal giardino della vicina dove il figlio appare in costume da bagno. La Parietti, complici i bollori estivi, non si trattiene e mostra tutto il suo apprezzamento per il giovane... Alba Parietti non ha fatto mistero di apprezzare la prestanza fisica del figlio della vicina di casa milanese, fotografandolo e pubblicando lo scatto sul suo profilo Instagram con tanto di ...

L’uomo del giorno : Lamberto Zauli - ‘Zidane della Serie B’ : La consueta rubrica “L’uomo del giorno” di CalcioWeb celebra oggi Lamberto Zauli, che compie 48 anni. E’ l’attuale tecnico della Primavera della Juventus, ma da giocatore era considerato lo ‘Zidane della Serie B‘. Motivo? Le caratteristiche e il ruolo, simili, con i dovuti paragoni, all’ex calciatore francese: Zauli giocava da trequartista, dotato di un fisico possente era abile sui calci ...