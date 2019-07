Luca Barbareschi | Ai miei figli non lascerò l' eredità

“Ho diseredato i miei 6 figli”. La decisione drastica di Luca Barbareschi : “Ecco cosa lascio loro” : Luca Barbareschi torna a riempire le pagine dei giornali e dei siti online. Sono giorni intensi per l’attore, dopo le accuse di aver rubato suppellettili e arredamento al Teatro Eliseo fino all’ultima intervista, concessa durante la trasmissione “Io e te”, condotta da Pierluigi Diaco. Dove ha toccato argomenti spinosi e particolari, di cui non si parla mai in televisione: l’eredità ai figli. E lo fa con toni e parole a dir poco ...

Luca Barbareschi rivela : “Ho tolto l’eredità ai miei figli - non avranno un euro” : “Ho tolto l’eredità a tutti i miei figli”. A rivelarlo è Luca Barbareschi ospite di Pierluigi Diaco a Io e te, spiegando che “nessuno di loro avrà un euro ma ho dato a tutti l’opportunità di lavoro”. La decisione di non lasciare eredità ai suoi sei figli l’ha maturata anche sulla base del fatto che dice di aver speso un milione di euro per la loro istruzione: “I figli dei ricchi diventano cretini, ma non sono cretini. Il cervello è un ...

Luca Barbareschi indagato : “Si è appropriato di poltrone Frau - sipari e condizionatori del Teatro Eliseo”. Lui : “Querelo tutti” : Luca Barbareschi è accusato di essersi appropriato di sipari, condizionatori, moquette, poltrone Frau e altri materiali per un valore di circa 813 mila euro. Oggetti che appartenevano alla precedente gestione del Teatro Eliseo di Roma, di cui è direttore artistico e di cui curò il restauro. Secondo quanto riferiscono Corriere e Repubblica, l’attore è infatti indagato per “violazione della legge fallimentare” nell’ambito ...

Nastri d’Argento - l’intervista di OM a Luca Barbareschi - il mattatore di “Dolce Roma” : Peccato, Luca Barbareschi avrebbe meritato una candidatura ai Nastri d’Argento per il ruolo di Oscar Martello, il produttore cinematografico protagonista di Dolce Roma. Costantemente sopra le righe, titanico e narciso, gaglioffo e inaffidabile, disposto a passare sopra a tutto e sotto a tutto pur di centrare un successo al botteghino. È evidente che l’attore abbia plasmato questo personaggio mettendoci dentro qualcosa del suo naturale ...

Mia madre mi lasciò a 7 anni! Luca Barbareschi si confessa alla Balivo : Ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da me, Luca Barbareschi ha raccontato la sua vita spaziando dai sentimenti (per l'attuale compagna e per i suoi sei figli) al lavoro, dalla fama come attore ai momenti difficili legati all'infanzia. Ed è proprio di quest'ultimo periodo che l'attore e regista ha un ricordo preciso ma molto doloro, legato all'abbandono di sua madre. La conduttrice gli mostra una foto che lo ritrae da bambino al ...

Chi è Elena Monorchio - la compagna di Luca Barbareschi : Elena Monorchio è la donna che da ormai dieci anni è accanto a Luca Barbareschi. I due sono genitori di due bambini, Maddalena e Francesco Saverio. Barbareschi, che ha avuto anche un fugace flirt con Naomi Campbell e un legame di 7 anni con l’attrice e figlia di Marina Ripa di Meana Lucrezia Lante della Rovere, ha altri tre figli – Beatrice, Eleonora e Angelica – nati dal matrimonio con Patrizia Fanchini.-- Della vita personale di Elena ...

Abusato per due anni da un sacerdote in collegio! Luca Barbareschi si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita Luca Barbareschi a Vieni da Me e incassa un altro grande successo dopo l’intervista a Giorgio Mastrota. La presentatrice napoletana, che si presenta in studio con un abito navy e pizzo bianco, supera se stessa. Barbareschi commuove parlando della sua infanzia e dell’amore per la compagna Elena Monorchio. --Il regista ha parlato di un momento particolarmente difficile della sua vita, confessando di aver subito ...

Vieni da me - Luca Barbareschi e la confessione dolorosa dalla Balivo : "L'abbandono di mia madre e gli abusi" : L'infanzia difficile di Luca Barbareschi a Vieni da me. L'attore milanese, ospite di Caterina Balivo, ha raccontato per la prima volta i momenti più duri della sua vita, a cominciare dal rapporto con la madre che lo ha lasciato quando lui aveva appena 7 anni. Barbareschi rimase con il padre, la sore