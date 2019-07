Louis Ducruet | nozze da favola per il cugino di Charlotte

Fonte : dilei

(Di sabato 27 luglio 2019) Ancora fiori d’arancio nel principato di Monaco. Dopo l’attesissimo doppio matrimonio diCasiraghi con il suo Dimitri Rassam, questo weekend i Grimaldi festeggiano ledi, primogenito di Stephanie e Daniel. Anche per il giovane principe, come era accaduto per la cugina un mese fa, i passi sono due. Il primo Sì alla sua fidanzata storica Marie Chevallier,lo ha detto in sede civile, nella rocca di Palazzo Grimaldi, da dove la sua famiglia governa il principato. La coppia è apparsa elegantissima e raggiante nella foto diffusa su Instagram dalla stilista che si è occupata di creare l’abito della sposa, una sofisticata tuta di seta con ricami in vita e scollo a V, rigorosamente bianca, perfetta per esaltare la giovane bellezza della prima principessa di origine asiatica nella storia del principato. Marie infatti, sebbene sia nata in Francia è di ...

