Louis Ducruet | il figlio di Stephanie di Monaco si sposa Lo zio Alberto | Troppo

Fonte : blogo

(Di sabato 27 luglio 2019) Sioggididi, con Marie Hoa Chevallier, francese ma di origine vietnamita, oltre che sua compagna di banco alla business school francese. Il ragazzo convola a nozze a Montecarlo, proprio come 63 anni fa, quando il nonno Ranieri ha detto sì a Grace Kelly.Ha dichiarato al Corriere della Sera lo zio, il principedi: "? È un ragazzo meraviglioso, speciale, ha grandi qualità e con Marie il legame va avanti da anni, sono davvero felice per loro. Si sono fidanzati in Vietnam, mi ha telefonato mia sorella Stéphanie per dirmelo". Oggi si tengono le nozze civili, mentre domani quelle religiose. Marie, lache parla inglese, francese e spagnolo, stabilisce un piccolo record: sarà la prima orientale a entrare nella famiglia reale di. Nata a Nizza ma da famiglia di origini vietnamite, da anni lavora per la cassaforte ...

