L' oroscopo del giorno 29 luglio da Bilancia a Pesci | lunedì buone notizie per lo Scorpione

L'oroscopo della settimana fino al 4 agosto : la fortuna bacia Toro e Sagittario : Ha inizio una nuova settimana, quella a cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Cosa avranno riservato le stelle ai dodici segni dello zodiaco? A dare le giuste informazioni è disponibile L'oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2019. Vediamo come saranno i prossimi sette giorni in calendario passando direttamente a consultare le previsioni astrali dal 29 luglio al 4 di agosto. Astrologia, la settimana da Ariete a ...

L'oroscopo del fine settimana - 27 e 28 luglio : passionale il Cancro - Toro in recupero : Questo secondo mese estivo sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per le ultime giornate di luglio? Sarà un week end romantico e passionale per il segno dei Gemelli e del Cancro, che nelle prossime ore metteranno l'amore al primo posto e si lasceranno andare alle emozioni, facendo in alcuni casi incontri veramente interessanti, anche per il futuro. Dopo una settimana sottotono, inizia un momento di ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 27 luglio : Ariete introverso - Toro empatico : Una nuova visione nelL'oroscopo dell'amore di coppia di sabato offusca per un attimo il cammino amoroso di ciascun simbolo zodiacale. Questo atteggiamento da un lato risulta molto emotivo, dall'altro tale processo evolutivo sarà utile per migliorare la relazione a due. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Luna in Toro nelL'oroscopo dell'amore Ariete: introversi ed emotivi, non accetterete inganni ed esigerete dal partner la stessa ...

L'oroscopo della settimana fino al 4 agosto : Cancro rilassato - Vergine creativa : L'oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto prevede nuove emozioni per la Bilancia, mentre lo Scorpione dovrà gestire alcune situazioni molto particolari. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i 12 segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: è giunta l'ora di darsi da fare. Chi è intenzionato a fare nuove conoscenze dovrà cercare di allargare il proprio giro di amicizie e di non stare sempre con le stesse ...

Paolo Fox oroscopo : previsioni del weekend prossimo - 27-28 luglio : oroscopo di Paolo Fox: le previsioni astrali del prossimo fine settimana (27 e 28 luglio 2019) luglio è quasi finito e anche per l’ultimo fine settimana del mese (sabato 27 e domenica 28) le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox le ha anticipate sulle pagine di DiPiùTv (dove è disponibile lo zodiaco di tutti i giorni compresi tra il 27 luglio e il 2 agosto: noi, però, riprendiamo solo piccole indicazioni relative, appunto, ...

oroscopo di Branko : previsioni del fine settimana 27 e 28 luglio : Branko, Oroscopo weekend prossimo: le previsioni di sabato 27 e domenica 28 luglio 2019 Dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni di Branko dell’Oroscopo del fine settimana prossimo, 27-28 luglio, per ciascuno dei dodici segni zodiacali, con informazioni relative anche ai giorni successivi, quindi anticipazioni sulla situazione astrologica ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 26 luglio : Cancro entusiasta - Sagittario sereno : L'oroscopo dell'amore per i single sottolinea molte potenzialità di ciascun segno zodiacale, in modo tale che l'amore primeggi poiché spinto da pulsioni nuove e molto energiche. Ciascun simbolo dovrà prima di tutto scoprire le proprie potenzialità, per poi seguire una scia stellare fortunata e consapevole che attraverso le previsioni astrali di venerdì 26 luglio, accompagna ognuno lungo il cammino della felicità. I cuori solitari alla riscossa ...

L'oroscopo del weekend dal 26 al 28 luglio : Leone volitivo - Vergine indecisa : L'oroscopo del weekend approfondisce la posizione favorevole di una Luna molto tenace in Toro, presente venerdì e sabato. L'astro d'argento poi si sposterà in Gemelli nella giornata di domenica. Questo passaggio planetario molto sensibile punterà un raggio luminoso nei meandri dell'inconscio di ciascun segno zodiacale, sprigionando intense emozioni, tutte da vivere in questo fine settimana promettente anche per Cancro, Leone, Scorpione e Pesci. ...

L'oroscopo del giorno 27 luglio - seconda sestina : sabato perfetto per Scorpione e Acquario : L'oroscopo del giorno sabato 27 luglio 2019 sottolinea il gran momento in amore e nel lavoro messo in preventivo per due segni. Ansiosi di appurare come saranno le stelle il primo giorno di weekend? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali appartenenti alla seconda tranche zodiacale, ovviamente analizzati nel periodo di riferimento. Prima di dare seguito alle ...

oroscopo 14 agosto : Toro alla ricerca della pace - tensione per Cancro : La giornata di mercoledì 14 agosto sarà caratterizzata da propositi positivi soprattutto per il segno del Toro e dello Scorpione, ma anche tante perplessità come nel caso dei nativi dei segni della Vergine e della Bilancia. L'amore bacerà ancora le coppie al cui interno è presente un nativo del segno dei Gemelli, mentre per il segno dell'Acquario la situazione migliorerà soltanto successivamente. A seguire, le previsioni astrologiche della ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 26 luglio : Cancro innamorato - Toro protettivo : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di venerdì approfondisce il transito di una Luna efficiente e sensibile in Toro. L'astro d'argento in esaltazione garantisce l'approfondimento dei valori familiari, puntando su un rapporto più stabile e molto sensuale. L'oroscopo dell'amore di venerdì Ariete: Saturno e Plutone dal Capricorno vi richiamano all'ordine e vi consigliano di attuare maggiore rigore nell'amore di coppia. Troppa ...

L'oroscopo del giorno 26 luglio da Bilancia a Pesci : amore e lavoro - Sagittario gongola : L'oroscopo del giorno venerdì 26 luglio 2019 si prepara a deliziarci con belle novità ed altrettanto buone notizie, proprio in concomitanza con la giornata di fine settimana. Allora a questo punto è doveroso domandarsi: cosa riserveranno gli astri in amore e nel lavoro? La giornata sotto analisi in questo frangente preannuncia un ottimo periodo per tre segni, scelti con sapienza tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, ...

L'oroscopo del 25 luglio : Cancro incompreso - Sagittario spericolato : L'oroscopo di giovedì 25 luglio prevede un calo fisico per le persone del Toro, mentre i nativi del Leone saranno travolti da un'infuocata passione. Di seguito, le previsioni degli astri della giornata di giovedì per tutti e 12 segni zodiacali. Le predizioni giornaliere da Ariete a Vergine Ariete – Questa è una giornata che riabilita il settore dell'amore, soprattutto coloro che negli ultimi tempi hanno dovuto risolvere alcuni intoppi. Per ...

oroscopo del 13 agosto : Ariete energico - pensieri per Pesci : La giornata di martedì 13 agosto sarà un po' sottotono per alcuni e decisamente “no” per altri. Le tensioni all'interno dei rapporti in genere, come nel caso del Toro, porteranno i nativi a delle riflessioni forti, mentre per altri segni come il Cancro, forse decisamente più esasperati, queste incomprensioni daranno l'avvio a litigi e a nervosismo. Bene l'ambito amoroso per la Bilancia, soprattutto dal punto di vista erotico, meno soddisfacenti ...