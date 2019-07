LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 27 luglio Quadarella e Panziera per la medaglia!

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.11: Passon delle Seychelles si impone nella sesta batteria in 26″35 e si inserisce al secondo posto della graduatoria 3.09: La mongola Batbayar vince in 26″66 la quinta batteria. Baqlah resta a comando della classifica 3.08: Winter degli Stati Federali di Micronesia vince in 29″80 la quarta batteria 3.06: Cooper Gomez di Panama si aggiudica la terza batteria in 26″88 3.03: La seconda batteria dei 50 stile va alla giordana Baqlah in 26″13 3.01: Grand-Pierre di Haiti in 29″07 vince la prima batteria dei 50 stile donne 2.58: La notizia a sorpresa: Federica Pellegrini, al contrario di quanto comunicato ieri, sarà al via dei 50 stile libero 2.55: In chiusura di programma, questa mattina, penultima fatica di un Mondiale durissimo ma anche ricco di soddisfazioni per il fuoriclasse azzurro Gregorio ...

infoitsport : LIVE - Nuoto, Mondiali Gwangju 2019: batterie 26 luglio con Quadarella (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 26 luglio. 4×200 sl strepitosa: in finale col miglior crono! Ottime Panziera e… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 26 luglio Panziera in semifinale col terzo tempo. La 4×200 sl sogna il colpacc… -