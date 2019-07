LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 27 luglio Immensa Pilato | Record italiano nei 50

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.26: Ai 500 in testa l’argentino Moreno davanti a Cheuk e Nehra 4.21: In partenza la prima di quattro batterie dei 1500. Atleti di secondo piano in questa serie e nella prossima. Acerenza nella penultima, Paltrinieri nell’ultima 4.19: Squalificato Israele nell’ultima batteria. Queste le finaliste della 4×100 stile mista: Usa, Australia, Canada, Francia, Italia, Russia, Giappone, Olanda 4.17: L’Australia vince l’ultima batteria in 3’23″67, seconda la Francia in 3’24″27, terza la Russia in 3’25″38. Italia in finale con il quinto posto 4.18: Francia, Australia, Russia ai 300. Italia senza problemi per la finale 4.16: Francia, Australia, Russia al 200 4.15: Ai 100 Francia, Russia, Australia 4.11: Vincono gli Usa con 3’22″70, secondo posto per il Canada in ...

