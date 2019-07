LIVE Italia-Gran Bretagna | Preolimpico softball 2019 in DIRETTA | tutto o niente | le

LIVE Italia-Spagna 1-1 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : avvio equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’07” ECHENIQUE! L’Italia non aveva sfruttato l’uomo in più, ma al secondo tentativo l’italo-argentino non ha fallito. Italia-Spagna 2-1. 2’33” Uomo in più per l’Italia. 2’55” Esce il tiro di Granados. 3’12” Espulso Di Somma. 3’40” Di Somma dalla distanza, troppo facile per Pinedo. 4’10” Del Lungo ...

LIVE Italia-Spagna 0-0 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : si parte : 11.29 Molto esperto il portiere della Spagna. Daniel Lopez Pinedo, nonostante i 38 anni, resta uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. 11.27 La rosa del Settebello: Del Lungo, Di Fulvio, Luongo, Figlioli, Di Somma, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique, Figari, Bodegas, Aicardi, Dolce, Nicosia. 11.26 INNO DI MAMELI! 11.25 INNI NAZIONALI. Si parte con quello spagnolo. 11.24 Le squadre ...

LIVE Italia-Spagna 0-0 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : comincia la finale : 11.20 Impressionante la competitività della Spagna nella pallanuoto. Nonostante gli iberici abbiano attraversato anche dei periodi poco felici, dal 1986 chiudono ininterrottamente fra le prime 5 ai Mondiali! 11.19 Sarà dunque anche una sfida dalla grande valenza storica. In caso di successo, la Spagna aggancerebbe l'Italia per numero di ori iridati vinti; in caso contrario, il Settebello ...

LIVE Italia-Spagna pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : il Settebello insegue il sogno più grande : La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – I precedenti – Statistiche iridate di Italia e Spagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per le finalissima dei Mondiali di pallanuoto di Gwangju: già ottenuta la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, riservata alle due finaliste della kermesse ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Immensa Pilato : record italiano nei 50 rana!!! Paltrinieri - Acerenza e 4×100 mista stile in finale. Sabbioni e Carraro in semifinale. Quadarella e Panziera per la medaglia! : 5.36: Appuntamento alle 13 per un'altra sessione di finali e semifinali molto interessante per l'Italia che giocherà le carte Panziera e Quadarella per provare a tornare sul podio dopo la scorpacciata di medaglie di metà settimana. Buona giornata 5.32: Mattinata positiva per l'Italia che raggiunge quota 20 posti in finale a Gwangju: risultato straordinario! Paltrinieri e ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Immensa Pilato : Record italiano nei 50 rana!!! 4×100 mista stile in finale. Quadarella e Panziera per la medaglia! Paltrinieri nei 1500 sl! Out Pellegrini nei 50 e i dorsisti : 4.26: Ai 500 in testa l'argentino Moreno davanti a Cheuk e Nehra 4.21: In partenza la prima di quattro batterie dei 1500. Atleti di secondo piano in questa serie e nella prossima. Acerenza nella penultima, Paltrinieri nell'ultima 4.19: Squalificato Israele nell'ultima batteria. Queste le finaliste della 4×100 stile mista: Usa, Australia, Canada, Francia, Italia, Russia, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Immensa Pilato : Record italiano nei 50 rana!!! Quadarella e Panziera per la medaglia! Paltrinieri nei 1500 sl! Pellegrini fuori dalla semifinale nei 50 - disastro dorsisti : 3.51. Queste le semifinaliste dei 50 rana: Pilato, King, Carraro, Atkinson, Efimova, Hansen, Zmushka, Hulkko, Hansson, Metz, Schouten, Sztankovics, Belousova, Suo, Elendt, Vermeiren 3.50: King vince l'ultima batteria con 30″18. Primo crono per l'azzurra Pilato in semifinale, terzo per Carraro 3.48: Risponde Martina Carraro! 30″38 ed Efimova (30″63) battuta nella ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-7 - le azzurre eliminano le padrone di casa! : 21.20 Che carattere questa Italia! Sotto 4-1 dopo il primo inning, le azzurre hanno ribaltato tutto grazie ad un attacco dinamitardo, che ha piazzato ben 3 homerun! L'Olanda è già fuori dalle Olimpiadi! Il pass se lo giocheranno Italia e Gran Bretagna. Appuntamento a domani per le 15.00. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! Eliminata al volo! ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-7 - ultimo inning : Eliminata al volo anche Howard. Voortman ci sta mettendo in seria difficoltà. Finisce il sesto inning, ne manca uno. Olanda-Italia 4-7. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Bount di sacrificio di Gasparotto, eliminata. Carosone però avanza in seconda base. Abbiamo 2 eliminate. Howard in battuta. 1 ball, 0 strike. Altra eliminazione al volo per Piancastelli, che peccato. Gasparotto in ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-7 dopo quattro inning : 0 ball, 1 strike. Ligtvoet eliminata in seconda, Van Dalen in seconda. Van Aalst in battuta. 1 ball, 1 strike. STRIKE! Eliminata Anneveld. Ora tocca a Ligtvoet. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Anneveld in battuta. 1 ball, 1 strike. Arriva la valida per Van Dalen. Le olandesi ci credono e vanno in prima base. Brutto inizio inning per le azzurre. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Fault. 0 ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-5 - gli homerun di Carosone e Piancastelli la ribaltano : Non fermiamoci ora, c'è Amanda Fama in battuta. PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOO!!! FUORICAMPOOOOOOOOOOOOOOOO!!! LE STIAMO BOMBARDANDOOOOOOOOOOOOO!!! homerun di Giulia Longhi, da 2 punti (c'era Ricchi in prima base). Olanda-Italia 4-7! 0 ball, 2 strike. Giulia Longhi in battua, 2 eliminazioni. CHE INGENUITA'! Era arrivato il ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-1 dopo il primo inning : 2 ball, 2 strike. 2 ball, 0 strike. Cecchetti si sta innervosendo per un arbitraggio troppo palesemente a senso unico. Così vincere è praticamente impossibile. Voortman in battuta. Arriva il singolo di Vonk, Cecchetti stasera non c'è proprio, purtroppo. 3 ball e 2 strike 2 ball e 2 strike. 1 ball, 2 strike. Italia in difesa, Cecchetti sfida Vonk. Subito eliminata in prima base Birocci. ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-0 - inizio furioso delle olandesi : 4-0 Olanda, terza eliminazione effettuata da Ricchi in zona di foul e al volo. Parte alta del primo inning che si chiude con quattro punti olandesi. 4-0 Olanda, arriva il secondo out dell'Italia, Olanda che completa il primo giro di lineup con Versluis 4-0 Olanda, Van Gurp ora alla battuta. Ancora un solo out per l'Italia con giocatrici in terza e seconda base. 4-0 Olanda, palla ...

Il grande calcio estivo su Sportitalia : trasmetterà LIVE l'Audi Cup : Continua l'estate di grande calcio in diretta su Sportitalia. La tv di Michee Criscitiello si è infatti aggiudicata i diritti tv per trasmettere live l'Audi Cup, che si svolgerà martedì 30 e mercoledì 31 luglio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. In campo si sfideranno i padroni di casa del Bayern Monaco, gli spagnoli del […]