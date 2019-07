LIVE Inter-Psg 0-1 | International Champions Cup 2019 in DIRETTA | parte la girandola dei

LIVE Inter-Psg 0-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - decide il gol di Kehrer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.40 inizia IL secondo tempo 14.21 FINISCE IL PRIMO tempo 46′ Bel contropiede di Mbappe, che serve però malissimo dal lato opposto Meunier. 46′ Due minuti di recupero. 45′ Prova la conclusione su punizione Perisic, con una traiettoria molto alta. 43′ Fallo proprio dell’autore del gol, che rischia anche il cartellino giallo. 41′ Si sblocca il punteggio! Nella prima vera ...

LIVE Inter-Psg 0-0 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : i nerazzurri controllano il gioco - francesi in difficoltà : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 35′ Calcio di punizione in favore dell’Inter che si conclude con una serie di rimpalli sulla trequarti di campo, la quale premia i transalpini. 33′ Palleggio estenuante dell’Inter, spesso fermato da un fallo da parte dei francesi. 31′ Si riparte con il pallone tra i piedi del PSG. 28′ Cooling break, necessario per via dell’umidità presente a Macao. 27′ Cade a ...

LIVE Inter-Psg 0-0 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : si parte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.30 Entrano in campo le formazioni, in lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia. 13.25 E’ tutto pronto a Macao per l’ingresso delle due squadre. 13.20 Entrambe le squadre non godono di un buon momento nel mercato, con Icardi e Neymar in rotta con la società e in cerca di una nuova sistemazione. 13.15 Nuova posizione invece per Ivan Perisic, che per Conte si trova a disagio sulla fascia, e ...

LIVE Inter-Psg - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : tutto pronto per la super sfida - Ivan Perisic ancora titolare insieme a Barella e Bastoni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.20 Entrambe le squadre non godono di un buon momento nel mercato, con Icardi e Neymar in rotta con la società e in cerca di una nuova sistemazione. 13.15 Nuova posizione invece per Ivan Perisic, che per Conte si trova a disagio sulla fascia, e viene dunque spostato in avanti, nel 3-5-2 del tecnico ex Juventus. 13.10 I nerazzurri sono ancora in cerca del primo successo in questa competizione, dopo i ko ...

LIVE Inter-Psg - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : sfida di lusso per Antonio Conte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà della suggestiva Macao, per l’incontro valido per la International Champions Cup 2019, che metterà di fronte l’Inter di Antonio Conte e il Paris Saint-Germain campione di Francia. Per l’allenatore nerazzurro sarà sicuramente un’occasione da sfruttare al meglio, dopo qualche indecisione ...

Paris Saint Germain-Inter : match LIVE su Sportitalia : Si sta per trascorrere il periodo trascorso dall’Inter lontano da Milano, ma prima di fare rientro in Italia i nerazzurri sono attesi da un’altra amichevole contro un avversario da non sottovalutare: il Paris Saint Germain. La sfida è in programma allo stadio Complexo Olímpico de Macao, impianto sportivo sito sull’isola di Taipa, in Cina. Dove […] L'articolo Paris Saint Germain-Inter: match live su Sportitalia è stato ...

Amichevoli internazionali - il LIVErpool pareggia : dilaga il Marsiglia - bene il Betis Siviglia : Il Liverpool ritorna a casa dalla tournée americana con zero vittorie. Dopo le sconfitte con Borussia Dortmund e Siviglia, i Reds non sono andati oltre il 2-2 allo Yankee Stadium di New York contro lo Sporting Lisbona. Gol di Bruno Fernandes dopo 4 minuti con la complicità di Mignolet, Origi e Wijnaldum la ribaltano prima dell’intervallo ma al 10′ della ripresa Wendel sigla il definitivo 2-2. Domenica Reds di nuovo in campo per ...

LIVE Juventus-Inter 1-1 - International Champions Cup in DIRETTA : si decide tutto ai calci di rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4 VA RABIOT. ALTO SOPRA LA TRAVERSA! 4 Match point per la Juve con RABIOT 4 Parte JOAO MARIO per mantenere il match aperto. GOL Doppio vantaggio per la Juve. 4-2 3 Per la Juve grande occasione. Si presenta EMRE CAN. GOL 3 Va LONGO per l’Inter. PARATA DI BUFFON Siamo 3-2 per la Juve 2 Per la Juve tocca a RONALDO. GOL 2 Per l’Inter va PUSCAS. GOL 1 TOCCA A CANCELO per la Juve. GOL 1 ...

LIVE Juventus-Inter 1-1 - International Champions Cup in DIRETTA : match in parità - girandola di cambi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86′ Conclusione di Dalbert da lontanissimo, conclusione ribattuta, Ancora Inter in avanti. 85′ Bernardeschi galoppa sulla fascia, salta Bastoni e prova il tiro a giro. Palla altissima. 84′ Ci stiamo avvicinando ai calci di rigore. Vedremo se arriveranno sorprese prima del novantesimo. 82′ I cambi hanno dato nuove forze ai nerazzurri che provano a farsi nuovamente vedere ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : i bianconeri cercano il pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Esce Pjanic ed entra Emre Can nella Juventus 64′ La Juve in questo momento gioca con CR7 prima punta e Mandzukic a sinistra, Inter sempre con il 3-5-2 iniziale 63′ Perisic ci prova, ma Demiral si getta in scivolata e chiude il croato in angolo. Ma che apertura di Sensi in avvio! 62′ La squadra di Conte ha spinto molto nel primo tempo e sembra accusare in questa ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : inizia la ripresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Pochi istanti e inizierà la ripresa 14.27 Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo 14.25 Squadre al riposo con i nerazzurri meritatamente avanti. Vedremo se nel secondo tempo arriverà la risposta della Juve 48′ Ancora un tentativo per Bernardeschi ma conclusione troppo morbida. Si chiude qui il primo tempo. Inter avanti per 1-0. 47′ Primo squillo dei bianconeri che, fino a ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : l’autorete di de Ligt decide il primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo 14.25 Squadre al riposo con i nerazzurri meritatamente avanti. Vedremo se nel secondo tempo arriverà la risposta della Juve 48′ Ancora un tentativo per Bernardeschi ma conclusione troppo morbida. Si chiude qui il primo tempo. Inter avanti per 1-0. 47′ primo squillo dei bianconeri che, fino a questo momento, non avevano ancora visto ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : nerazzurri in controllo - bianconeri opachi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Primo squillo dei bianconeri che, fino a questo momento, non avevano ancora visto da vicino Handanovic. 46′ Ci prova Bernardeschi! Scambio con Higuain, poi l’ex Viola scarica un gran sinistro al volo dal limite, palla fuori di poco 45′ Saranno 3 i minuti di recupero 44′ Juventus che davvero non riesce a imbastire una azione degna di questo nome. L’Inter ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : una autorete di de Ligt sblocca il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18′ Splendida apertura al volo di Sensi per Dalbert, ma la palla dell’ex Cesena e Sassuolo è troppo larga. 17′ Higuain e Ronaldo duettano, ma il portoghese scivola e non riesce ad aprire a dovere su De Sciglio. 16′ Di nuovo Juve in possesso di palla. Il gol subito sembra avere svegliato i bianconeri. 15′ Calcia Bernardeschi sul secondo palo, Higuain la mette in ...