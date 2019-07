L' Italia ha dato il suo Sì formale alla Tav

DIRETTA/ Italia Ungheria - risultato 12-10 - : Settebello in finale per l'oro iridato! : DIRETTA Italia Ungheria: streaming video Rai e orario della partita di pallanuoto maschile, valida come semifinale ai Mondiali nuoto di Gwangju 2019.

Generali : al via il mandato unico tra Generali Italia e i gruppi agenti : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Generali Italia ha firmato con tutti i suoi gruppi agenti, Anagina, Gaag, Gaat, Gagi e Unat, l’accordo per l’adozione del mandato unico. L’obiettivo del gruppo assicurativo, si spiega, che ha una rete distributiva con 2.250 agenti e 1.350 agenzie sull’intero territorio Italiano, “è quello di offrire al cliente un’esperienza di relazione di elevata qualità”. Il ...

Mondiali Basket 2019 – L’emozione di Datome : “da capitano gioie e delusioni doppie. Sarà speciale indossare la maglia dell’Italia” : Gigi Datome descrive la sua emozione per i prossimi Mondiali di Basket 2019: il capitano azzurro è pronto a guidare l’Italia nel corso della kermesse cinese I Mondiali di Basket 2019 si avvicinano e l’Italia è pronta a lavorare in vista della kermesse cinese. C’è tanta emozione per gli azzurri che, Belinelli a parte, vivranno il primo Mondiale delle loro carriere. Lo spiega uno fra i più esperti del gruppo, capitan Gigi ...

Mondiali Nuoto 2019 – Poker iridato nei 400 metri per Sun Yang - bronzo e record Italiano per Detti : Il ‘Dragone cinese’ si prende il quarto oro iridato consecutivo, Italia sul podio con Gabriele Detti che si prende bronzo e record italiano Comincia con una medaglia il programma di Nuoto per l’Italia ai Mondiali di Gwangju, Gabriele Detti infatti conquista il bronzo nella finale dei 400 stile libero, chiudendo alle spalle di Sun Yang e Mack Horton. Il nuotatore azzurro ferma il crono sul 3’43″23, centrando ...

Pallavolo – Campionati Mondiali U20 : l’Italia stacca il pass per la finale - si giocherà il titolo iridato con il Giappone : La nazionale italiana femminile under 20 ha superato 3-2 (19-25, 24-26, 25-21, 25-16, 18-16) la Turchia, conquistando la finale del Campionato Mondiale di categoria Ad Aguascelientes (Messico) con una splendida rimonta la nazionale italiana femminile under 20 ha superato 3-2 (19-25, 24-26, 25-21, 25-16, 18-16) la Turchia, conquistando la finale del Campionato Mondiale di categoria. Domani mattina (ore 3 italiane) le azzurrine di Massimo ...

“Noi ex studenti finanziamo due borse di studio : così ringraziamo l’Italia per la formazione che ci ha dato” : Un borsa di studio finanziata da ex studenti per altri studenti. Questa è l’idea dell’Associazione Alumni del Collegio Superiore di Bologna: fornire a chi sta per finire gli studi un contributo economico per trascorrere un periodo all’estero, magari per un progetto di tesi. In più, spiega il presidente Paolo Annibale, è un modo per “restituire” al sistema qualcosa dell’ottima formazione ricevuta: “La nostra università ha un ottimo livello. ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : quarto titolo iridato per Luca Lucaroni. Italia inarrestabile nei quartetti : Evviva il Re! Luca Lucaroni si è imposto per dispersione nella gara individuale maschile dei Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, una delle undici discipline dei World Roller Games 2019, il grande evento in scena in questi giorni a Barcellona (Spagna) che raggruppa in un’unica rassegna tutte le competizioni iridate degli sport rotellistici. Il portabandiera della spedizione azzurra ha mandato letteralmente in ...

Vitaly Markiv - il soldato ucraino accusato dell’omicidio del fotografo Italiano Andrea Rocchelli - è stato condannato a 24 anni di carcere : Vitaly Markiv, il soldato ucraino con cittadinanza italiana accusato per la morte del fotografo italiano Andrea Rocchelli, è stato condannato a 24 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Pavia per omicidio. Rocchelli, originario di Piacenza, era stato ucciso il

AlItalia - cda di Atlantia dà mandato a Castellucci di studiare il piano industriale e “gli interventi per un efficace rilancio” : Ora è ufficiale: Atlantia sta studiando il piano industriale di Alitalia in vista di un eventuale ingresso nel capitale della compagnia in amministrazione straordinaria. Intervento necessario perché Fs, che sarà primo azionista, possa presentare al ministero dello Sviluppo la propria offerta vincolante. Dopo il cda di giovedì il gruppo a cui fa capo Autostrade ha comunicato che, “preso atto dell’interesse della società controllata ...

Basket - Gianni Petrucci : “L’Italia avrà i suoi giocatori NBA. Un mio successore? Gigi Datome” : Dal 31 agosto al 15 settembre, i Mondiali 2019 di Basket prenderanno il via. Le 32 squadre partecipanti si daranno battaglia per conquistare il titolo e regalarsi un sogno. Le formazioni partecipanti sono suddivise in otto gruppi da quattro squadre. Tra le compagini impegnate vi sarà anche l’Italia, facente parte del gruppo D con Serbia, Angola e Filippine. Gli azzurri tornano a disputare la competizione dopo una lunga assenza e vogliono ...

Biathlon : l’Italia si preparerà a Ruhpolding. Gruppo guidato da Wierer e Vittozzi : A distanza di quaranta giorni dal primo stage svolto ad Appiano, sono in partenza per il secondo raduno di preparazione gli atleti del Gruppo Elite e della squadra A per quanto riguarda il Biathlon. Come comunica la FISI sono dieci infatti i convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz che saranno impegnati da martedì 9 fino a venerdì 19 luglio a Ruhpolding (Ger), nella Chiemgau Arena. Si tratta di Patrick Braunhofer, Dominik Windisch, ...