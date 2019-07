L’ira del M5s dopo il sì alla Tav | “E’ un regalo a Macron” E Salvini tira dritto | “Si

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 28 luglio 2019) La mozione depositata in Senato dal Movimento 5 stelle e' servita solo a tenere il punto su una battaglia storica. Bruxelles ha ricevuto ieri la lettera con cui l'Italia conferma il proprio impegno ad andare avanti con la Torino-Lione, in rispostasollecitazione dell'Inea, l'agenzia per l'innovazione e le reti infrastrutturali della Commissione europea. La missiva, partita venerdì sera da Roma nell'ultimo giorno utile, e' siglata da un dirigente del Ministero dei Trasporti e dal timbro della segreteria di Palazzo Chigi. Manca la firma del ministro competente, Danilo Toninelli, che non ha mai arretrato dalle sue posizioni di netta contrarieta'realizzazione dell'infrastruttura. Come resta contrario tutto il M5s, che ancora non ha digerito la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di dire si'prosecuzione dei lavori "perche' bloccarli sarebbe piu' ...

