Linate chiude | parte lo stress test a Malpensa | decolla il primo volo| La diretta video

L’aeroporto di Linate chiude per 3 mesi. Una soluzione inefficiente a danno dei cittadini : Dal 27 luglio a fine ottobre Linate chiuderà i battenti ed i voli saranno trasferiti a Malpensa. Finalmente, dopo 20 anni di attesa, ma per solo 3 mesi, Malpensa potrà avere quel profilo di aeroporto intercontinentale che con il vicino City Airport di Linate non ha mai avuto. Il più grande investimento aeronautico italiano del secolo scorso non ha mai dato i frutti sperati con una utilizzazione media ben al di sotto (40%) delle sue potenzialità. ...