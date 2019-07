Linate | Burnini Sea | “Chiusura epocale | grande collaborazione Non c’erano alternative”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) “La chiusura diè qualcosa di, il traffico è cresciuto, è un’operazione complessa e difficile. Malpensa ha le dimensioni per accogliere il traffico die poi onestamente non c’era scelta: questo è un intervento per ragioni di sicurezza, non c’erano alternative. Rifaremo completamente la pista, introdurremo macchine di ultimissima generazione nel sistema di smistamento bagagli. C’è stato uno spirito diinteristituzionale e con i nostri partner privati fenomenale, senza il quale questa operazione non sarebbe stata possibile. Scelta dei mesi estivi? Le piste si rifanno d’estate perché il terreno deve asciugare immediatamente, inoltre ad agosto il traffico acala. I lavori che riguardano la sicurezza finiranno entro i tre mesi, gli altri, che riguardano la riqualifica del terminal, continueranno fino al ...

