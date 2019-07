Libia | Haftar bombarda Misurata | italiani illesi

Libia - raid di droni Haftar su Misurata : Tripoli, 27 lug. (AdnKronos/Aki) – L’aviazione dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar ha condotto all’alba raid aerei con l’utilizzo di droni contro l’accademia dell’aeronautica a . Lo ha riferito il portale d’informazione ‘Libya Observer’, precisando che si tratta dei primi raid aerei contro la città dall’inizio ...

Libia - forze Haftar : Tripoli "ora zero" : 23.10 L'esercito nazionale libico (Lna) del generale Haftar ha dichiarato "l'ora zero" nella sua offensiva per catturare la capitale Tripoli, sottraendola al governo sostenuto dall'Onu. Con un post sulla propria pagina Facebook, la Lna ha invitato i giovani di Tripoli ad unirsi a loro. Il governo di Serraj afferma di aver raccolto informazioni su imminenti attacchi aerei delle forze di Haftar contro i siti chiave della capitale. Secondo le ...

Libia - medici e infermieri morti in raid aereo di Haftar su ospedale da campo a sud di Tripoli : Un caccia dell'aereonautica militare del generale Khalifa Haftar ha colpito un ospedale da campo nel quartiere di Swani, a sud di Tripoli, causando almeno tre morti e un numero ancora imprecisato di feriti. Secondo il sito web informativo libico "Libya Observer", considerato vicino al Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj, tra le vittime ci sarebbero anche medici e infermieri. L'emittente satellitare televisiva qatariota ...

Libia : Parigi spieghi missili ad Haftar : 8.00 Il Governo di accordo nazionale di Tripoli, riconosciuto dall'Onu, chiede spiegazioni "urgenti" a Parigi dopo la la scoperta di missili francesi in una base dell'Esercito nazionale libico guidato da Haftar. Il ministro degli Esteri, Siala, ha chiesto al collega francese, Le Drian, di spiegare "il meccanismo con cui le armi francesi scoperte a Gharian sono arrivate ad Haftar, quando e come sono state consegnate" e la loro quantità. ...

Libia - missili francesi scoperti in una base del generale Haftar. Parigi costretta ad ammettere : “Nostri - ma erano fuori uso” : Quattro missili anticarro Javalin fabbricati negli Stati Uniti e che la Francia acquistò nel 2010 proprio da Washington sono stati ritrovati a Gharian, in Libia, nella base strategica dell’offensiva lanciata contro Tripoli dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar. È la scoperta fatta dal dipartimento di Stato americano e rivelata dal New York Times che in queste ore sta mettendo in imbarazzo Parigi, ...

CAOS MIGRANTI/ Al Sarraj e Haftar : chi manovra le anime della Libia contro l'Italia? : Dalla Francia ad Haftar, l'immigrazione viene strumentalizzata con l'obiettivo di destabilizzare i nostri confini e ottenere in cambio maggiori aiuti

Libia - missili dei 007 francesi nelle mani dei soldati di Haftar : Francia sotto accusa : In un campo militare della città di Gheryan, in Libia, sono stati trovati tra le mani dei ribelli quattro missili statunitensi teoricamente venduti alla Francia. Il New York Times ha raccontato la vicenda, che ora pone al centro della scena la domanda di quanto Parigi sia coinvolta nella guerra in Libia. Qualsiasi sia la risposta, sembra però evidente che ciò che si era detto in Italia, e cioè che vi fosse proprio la Francia a sostenere la ...

Libia - Erdogan : basta attacchi di Haftar : 23.06 Il presidente turco Erdogan ha ricevuto il presidente del governo di accordo nazionale libico Al Serraj. Erdogan "ha rinnovato il sostegno al governo di Tripoli e ha sollecitato la fine degli attacchi illegali delle forze di Haftar".

In Libia migranti torturati o costretti a morire in mare. E Haftar ricatta Roma : torturati o affogati. Vittime utilizzate come arma di ricatto verso l’Europa che non vuole essere “invasa” o preda dei trafficanti di esseri umani che abusano dei loro corpi nei più atroci dei modi. L’inferno libico ha nei centri di detenzione di migranti, uno dei suoi gironi più crudeli, disumani. Libia, cronaca di una guerra per procura. Il bilancio dell’attacco di questa settimana contro un centro ...

Libia - attacco aereo a centro migranti : almeno 40 morti e 80 feriti. Serraj accusa Haftar : Strage di migranti in Libia: un attacco aereo al centro di detenzione di migranti illegali di Tajoura attribuito alle forze del generale Haftar ha causato 40 morti e almeno 80 feriti. I numeri...

Libia - “contrabbando di petrolio - traffico di esseri umani e corruzione” : così Haftar ha costruito il suo potere in Cirenaica : Milizie alleate con il governo sostenuto dalle Nazioni Unite hanno riconquistato Gharyan, cittadina a 90 chilometri a Sud di Tripoli. È il colpo di scena del 26 giugno nella guerra infinita per il predominio sulla Libia. Gharyan era considerata la principale base dell’Esercito nazionale libico (Enl), l’armata condotta dal generale Khalifa Haftar, il quale da aprile marcia sulla Tripolitania, la parte occidentale della Libia, con ...

Libia - Haftar perde terreno e Tripoli si allontana. Roma conferma il suo sostegno Sarraj : Libia, il Generale perde terreno. E la conquista di Tripoli si allontana. Che quella iniziata il 4 aprile scorso non sarebbe stata una marcia trionfale per l’uomo forte della Cirenaica, il mareciallo-generale Khalifa Haftar, era chiaro ormai da tempo, ma è negli ultimi giorni che quella dell’ex ufficiale di Gheddafi sembra essersi trasformata in una “marcia indietro”. La cautela è d’obbligo quando ci ...

Libia - Moavero : “Non è un porto sicuro Non ci sono condizioni per definirla tale. Haftar è un interlocutore imprescindibile” : Enzo Moavero Milanesi mette in chiaro la posizione del ministero degli Esteri: la Libia non è un porto sicuro. “La definizione di porto sicuro viene dalle convenzioni internazionali, queste condizioni per la Libia non ci sono – ha detto il capo della diplomazia italiana rispondendo ad una domanda in un punto stampa alla Farnesina con l’inviato Onu Ghassan Salamé – Non siamo noi a dirlo. So che da questo nascono varie ...