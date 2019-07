Lecce | donna folgorata mentre stende i panni | la vicina prova a salvarla e muore anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica a Nardò, in Salento,erano nel giardino dell’abitazione di una delle due. Altre due persone, nel tentativo di soccorrerle, hanno riportato ustioni alle braccia. La dinamica, al momento, non è chiarissima. Stando alla ricostruzione del Nuovo Quotidiano di Puglia, la padrona di casa, Cinzia Cataldi, 45 anni, stavando isul retro dell’abitazione, nei pressi del vano lavanderia, quando è stata colpita da una scarica elettrica probabilmente generata dal contatto tra un cavo d’acciaio usato perre i vestiti e un cavo elettrico non isolato. Di certo, al suolo c’era acqua. Ladi casa, Antonella Antonaci, 50enne, si è avta per soccorrerla e, toccandola, è rimastalei. A quel punto il marito di Antonaci hato a intervenire ma ha riportato ...

