Le notizie del giorno ore 13 | 30

Ultime notizie Roma del 27-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione ha appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio uno dei due ragazzi americani Fermati ieri per l’omicidio della vice brigadiere Mario Circello ha confessato in tarda serata di essere stato lui ad uccidere a coltellate il carabiniere secondo quanto ricostruito il presunto omicida ed il suo amico avevano rapinato un pusher a Trastevere per vendicarsi della truffa subito dopo ...

Le notizie del giorno (11.30) : CARABINIERE UCCISO: 19ENNI DI SAN FRANCISCO I DUE RAGAZZI FERMATI Si tratta di Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee, nati entrambi nel 2000. Quest'ultimo e' l'autore materiale dell'omicidio: "Non credevo fosse un militare". Ma l'amico ha detto, invece, che il vicebrigadiere Cerciello Rega si era qualificato. Ritrovata in hotel l'arma del delitto, il borsello nascosto in una fioriera. Secondo le prime ricostruzioni, lo avevano ...

Ultime notizie Roma del 27-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura maltempo sull’Italia nubifragi nelle Torinese che sta vivendo la situazione più preoccupante allagamenti alla periferia nord della città un albero è caduto in corso Giulio Cesare su un’auto in sosta disagi anche nel basso Canavese 3 alberi sono caduti a Torino sulla tangenziale nord iraniano colpito ...

Concorso riservato ultime notizie : errori nella pubblicazione delle graduatorie di merito : graduatorie di merito in via di definizione. In questi giorni si va definendo sempre di più l’elenco dei candidati che hanno affrontato il colloquio orale del Concorso riservato ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia. In molte regioni sono stati riscontrati errori nell’attribuzione del giusto punteggio ai docenti nelle graduatorie di merito. Il termine per presentare il reclamo e di 5 giorni dalla data di ...

Le notizie del giorno – La lite di Criscitiello - Cesinha esulta alla Ronaldo - il Boca annuncia De Rossi : lite Criscitiello-TIFOSO – Liti in televisione ne vediamo sempre più spesso. Un altro episodio si è verificato ieri sera nel corso della trasmissione “Lo sai che?“, in onda su Sportitalia al termine della rubrica di calciomercato. La rubrica è un’approfondimento di mercato in cui, attraverso una serie di notizie a rimbalzo tra Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà, si informano i telespettatori sulle ultime trattative. I tifosi ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi colpi in Serie A - scambio Sassuolo-Genoa - le trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi colpi IN Serie A – Ultime trattative molto importanti sul fronte Calciomercato, sono ore caldissime, in Serie A e non solo. Si complica il passaggio al Milan del difensore Demiral, il bianconero è stato protagonista di un precampionato ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : CARABINIERE UCCISO A ROMA, CONFESSA UNO STUDENTE AMERICANO Due 19enni statunitensi sotto torchio fino a tarda sera per l'accoltellamento del vicebrigadiere di 35 anni Mario Cerciello Rega, poi uno ammette: sono stato io. Avevano rubato il borsello a un pusher che gli aveva dato aspirina al posto della droga e poi avevano chiesto 100 euro per restituirlo. Conte: "Ferita profonda per lo Stato". Salvini: "Bastardi, lavori forzati a vita". Lunedì i ...

Le notizie del giorno (ore 21.30) : CARABINIERE UCCISO CON 8 COLTELLATE A ROMA, FERMATI DUE STUDENTI AMERICANI L'accusa e' di furto e omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. I ragazzi, individuati grazie alle telecamere di sorveglianza, sono della John Cabot University e, secondo gli investigatori, avrebbero avuto un ruolo sia nel furto del borsello che nell'uccisione del militare. Dubbi sulla dinamica dei fatti: si pensa a un tentativo di estorsione per un ...

Ultime notizie Roma del 26-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura potrebbero essere 150 i morti nel naufragio di due barboni davanti alla Libia l’allarme è stato lanciato da l’agenzia ONU per il altre 150 persone sono state soccorse il balcone sarebbe partito adesso di Tripoli secondo I sopravvissuti a bordo si trovavano circa 300 migranti il comandante della bloccato in mare aperto a ferma non ...