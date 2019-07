Le notizie del giorno – La lite di Criscitiello | Cesinha esulta alla Ronaldo | il Boca

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi colpi in Serie A - scambio Sassuolo-Genoa - le trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi colpi IN Serie A – Ultime trattative molto importanti sul fronte Calciomercato, sono ore caldissime, in Serie A e non solo. Si complica il passaggio al Milan del difensore Demiral, il bianconero è stato protagonista di un precampionato ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : CARABINIERE UCCISO A ROMA, CONFESSA UNO STUDENTE AMERICANO Due 19enni statunitensi sotto torchio fino a tarda sera per l'accoltellamento del vicebrigadiere di 35 anni Mario Cerciello Rega, poi uno ammette: sono stato io. Avevano rubato il borsello a un pusher che gli aveva dato aspirina al posto della droga e poi avevano chiesto 100 euro per restituirlo. Conte: "Ferita profonda per lo Stato". Salvini: "Bastardi, lavori forzati a vita". Lunedì i ...

Ultime notizie Roma del 26-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura potrebbero essere 150 i morti nel naufragio di due barboni davanti alla Libia l’allarme è stato lanciato da l’agenzia ONU per il altre 150 persone sono state soccorse il balcone sarebbe partito adesso di Tripoli secondo I sopravvissuti a bordo si trovavano circa 300 migranti il comandante della bloccato in mare aperto a ferma non ...

Ultime notizie Roma del 26-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte interviene alla tredicesima Conferenza degli ambasciatori la Farnesiana Dov’è il ministro degli Esteri Moavero Milanesi ha spiegato questo momento l’Unione Europea è molto disegnata perché attraverso una fase complessa di crescita dobbiamo lavorare aggiunto tua vero per un’unione ...

Calciomercato Roma News/ Dzeko sempre più convinto dell'addio - ultime notizie - : Calciomercato Roma, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai bianconeri.

Ultime notizie Roma del 26-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno una notizia di cronaca in apertura il vice brigadiere Mario Rega Cerciello 35 anni di Somma Vesuviana è stato ucciso a Roma nella notte colpito da 8 coltellate mentre era in servizio nel quartiere centrale Prati e caccia a due aggressori nordafricani era sposato da 43 giorni tornato lunedì dal viaggio di nozze i ...

Ultime notizie Roma del 26-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dopo 25 anni forse una svolta in un caso di Lupara Bianca legato agli anni bui della Sacra Corona Unita su in Salento i carabinieri del nucleo investigativo di Lecce hanno trovato 8 umane in un posto nelle campagne di mattino e indicare il luogo è stato un ergastolano legato alla fu Del Basso Salento Angelo Salvatore vacca 52 anni di Racale detenuto a ...

