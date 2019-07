Lazio | Inzaghi in conferenza tra assenti e mercato | “Milinkovic?” | il tecnico risponde

Diretta Lazio Triestina/ Streaming video e tv : terza amichevole per Inzaghi : Diretta Lazio Triestina Streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della terza amichevole dei biancocelesti, oggi 21 luglio,.

Lazio - Lotito : “Inzaghi avrebbe sbagliato ad andar via. Milinkovic? Quest’anno…” : Claudio Lotito, presidente della Lazio, è soddisfatto di questa prima fase di ritiro. Al timone c’è ancora Simone Inzaghi: “Siamo una grande famiglia dove ognuno svolge un ruolo – sottolinea Lotito a Sky Sport – Simone rappresenta la storia di questo club, il suo ciclo non era chiuso e sarebbe stato un errore da parte sua andare altrove”. Lotito ha rischiato di perdere anche Tare, a lungo corteggiato dal ...

Calciomercato Lazio - Inzaghi detta le linee guida : i 4 colpi richiesti dal tecnico [FOTO] : 1/6 Inzaghi (Foto LaPresse/Alessandro Tocco) ...

Simone Inzaghi resta alla Lazio : contratto prolungato fino al 2021 : La Lazio rinnova il contratto a Simone Inzaghi. Il tecnico rimarrà sulla panchina fino al 30 giugno 2021. Il legame tra il club e l’allenatore è definito ancora più forte e segno della necessaria intesa per raggiungere gli obiettivi che la squadra dovrà porsi per la prossima stagione. Ecco il testo del comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Società biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il ...

Panchina Lazio - Lotito : “Abbiamo rinnovato il contratto a Inzaghi” : Prima alla Juve, poi al Milan. Ma Simone Inzaghi rimane alla Lazio. Prosegue l’avventura del tecnico piacentino alla guida dei biancocelesti, dopo la vittoria della Coppa Italia e la conseguente qualificazione in Europa League. L’allenatore degli aquilotti era stato accostato prima ai bianconeri, dopo l’addio di Allegri, e poi ai rossoneri, dopo la separazione con Gattuso. Ma negli ultimi giorni c’è stato un ...

Calciomercato Lazio – Inzaghi rinnova e chiede 2 colpi per reparto! Ecco i nomi di Tare : e su Milinkovic-Savic e Luis Alberto… : Simone Inzaghi rinnova con la Lazio fino al 2021 e chiede due colpi per reparto al ds Tare: Ecco i nomi caldi. L’allenatore biancoceleste vuole anche garanzie su Milinkovic-Savic e Luis Alberto Simone Inzaghi ha legato il suo rapporto professionale alla Lazio fino al 2021. L’allenatore biancoceleste ha accettato il rinnovo del contratto proposto dalla società capitolina, chiedendo però nuovi acquisti per migliorare la rosa. Il ...