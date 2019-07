LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI | CONCERTO MESSINA Foto | scaletta | ' sentirsi come '

Concerto di LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci a Messina - info orari e scaletta per il San Filippo : Il Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Messina ci accompagna verso il gran finale di questo tour che hanno avviato con la data del 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Avviato alle 10 il controllo delle tessere che proseguirà fino alle 15,30, i fan iscritti ai fan club e regolarmente registrati potranno assistere al soundcheck a cominciare dalle 16,30. Coloro che hanno acquistato un biglietto per il settore Prato Gold, ...

LAURA PAUSINI il duetto con la figlia Paola fa emozionare tutti : La cantante Laura Pausini durante uno suoi concerti che sta tenendo in giro per l’Italia insieme a Biagio Antonacci, la piccola Paola è salita sul palco. A Pescara, Laura e Paola hanno duettato sulle note di “Primavera” in anticipo e hanno emozionato tutti. La bambina era piuttosto a suo agio in scena e ha mostrato di avere già una buona intonazione. “Un concerto indimenticabile” ha scritto la Pausini su Instagram pubblicando un video ...

LAURA PAUSINI torna sul caso Bibbiano e chiarisce : “Non è un messaggio politico - sto dalla parte dei bambini” : Laura Pausini torna sul caso Bibbiano ma questa volta lo fa per specificare di quale natura fosse il suo messaggio. Nei giorni scorsi, l'artista di Solarolo aveva infatti parlato delle vicende che stanno interessando il Comune della provincia di Reggio Emilia, chiedendo che si facesse chiarezza per il bene dei bambini coinvolti. Le sue parole, come quelle di altri artisti che si sono soffermati sulla vicenda, hanno però scatenato una bufera ...

LAURA PAUSINI : "Voglio la verità su Bibbiano". Insulti e minacce alla cantante dopo l'appello : Laura Pausini si è appellata ai social per chiedere la verità su quanto accaduto a Bibbiano, gli stessi social che poi l'hanno presa di mira e riempita di Insulti. Il caso dei presunti affidi illeciti ormai è noto: a Reggio Emilia l'ex sindaco di Bibbiano del Pd sarebbe coinvolto nell'inchiesta Ange

Info e scaletta del concerto di LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci a Pescara il 23 luglio allo Stadio Adriatico : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Pescara raggiunge lo Stadio Adriatico il 23 luglio. Continua quindi il tour congiunto che i due amici e colleghi hanno voluto organizzare per trascorrere del tempo insieme, come da loro stessi dichiarato, prima di tornare a occuparsi dei progetti personali. Il controllo delle tessere per accedere al soundcheck è iniziato alle ore 10, alla quale è obbligatorio presentarsi personalmente e senza ...

Caso Bibbiano - Salvini elogia Nek e LAURA PAUSINI : “Onore a loro che ne parlano” : Il Ministro dell'Interno oggi è tornato a parlare dell'Inchiesta Angeli e Demoni, l'indagine sul presunto sistema illecito di gestione dei minori in affido nei comuni della Val d’Enza. L'occasione sono state le parole dei due cantanti che nei giorni scorsi, attraverso i social, hanno espresso sdegno e chiesto di parlarne di più.Continua a leggere

