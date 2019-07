L’americano con i capelli tinti di biondo ha confessato di avere ucciso Mario Cerciello

Stranger Things 4 ci sarà? La conferma nella scena post credit con L’americano : Stranger Things 4 ci sarà oppure no? La domanda adesso è d'obbligo anche se la risposta, in parte, è stata già data dai diretti interessati prima dell'arrivo su Netflix degli episodi della terza stagione. Secondo Millie Bobby Brown e i suoi colleghi la serie potrebbe andare avanti almeno per altre due stagioni, quindi fino alla sesta, e i presupposti ci sono tutti alla luce di quello che è successo nella terza stagione. I nuovi episodi sono ...

Wimbledon 2019 : Fabio Fognini vince la battaglia di cinque set contro L’americano Tiafoe : La prima stagionale sull’erba di Fabio Fognini è una battaglia, ma il numero dieci la vince, qualificandosi per il secondo turno di Wimbledon. Il nativo di Arma di Taggia ha sconfitto in cinque set l’americano Frances Tiafoe, numero 38 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 4-6 6-4 dopo tre ore e ventitré minuti di gioco. Inizio di partita subito in salita per Fognini, che perde il servizio nel terzo gioco. Il ligure con il ...

LIVE Fognini-Tiafoe - 1-0 Wimbledon 2019 in DIRETTA : avvio durissimo per il ligure contro L’americano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2: Tiafoe ottiene il pallino del gioco e costringe Fognini a cedere. A-40: nuovo sbaglio di Fognini, questa volta col rovescio. Palla break. 40-40: altro errore dell’azzurro. Parità. 40-30: Questa invece è buona. Il lungo linea funziona. Palla per il 2-1. 30-30: l’accelerazione di Fognini non paga dividendi finendo in corridoio. 1-1: Battuta a zero per Tiafoe, che riequilibra ...