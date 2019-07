Lago tossico definito Chernobyl | ragazzi si tuffano lo stesso | cosa è accaduto di

Fonte : baritalianews

(Di sabato 27 luglio 2019) C’è unsul Monte Neme in Spagna, bellissimo da vedersi ma pericolosissimo. E’ unche tutti conoscono perché è di un azzurro particolare che lo rende uno spettacolo per la vista ma il colore così bello dipende proprio dal suo altissimo grado di tossicità. Infatti, in queste acque si riversano sostanze tossiche chimiche che provengono da una miniera che è li vicino. Tanto questoche è stato ribattezzato “della Galizia” . Il colore è unico proprio perché è formato dai rifiuti che sono prodotti quando si estrae e si lavora il materiale da cui sono composte le lampadine. Non esiste un colore così bello dial mondo ma neppure altrettanto pericoloso. Nonostante si sappia quanto sia pericoloso e dannoso per la salute anche perché la tossicità è ben segnalata , un gruppo di influencer si è tuffato in queste splendide acque, ...

Gingerly116027 : A questi 'cretini del web' chiedo: - Ma siete nati così, o avete fatto carriera crescendo?! - - DanteLeopardi : Si tuffano nel lago tossico per fare like su Instagram: turisti ricoverati con 'danni alla pelle ... - EREPAIRLAB : Questi Instagrammer si sono tuffati in questo lago tossico per ricevere like e ora si stanno ammalando -… -