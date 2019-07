La Santanché | ' Agorà ha snobbato il carabiniere ucciso'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) A Roma un35enne, Mario Cerciello Rega, è statoa coltellate pochissimi giorni fa. Il violento assassinio del giovane uomo ha dato adito a diverse polemiche, specialmente nel mondo della politica. Inizialmente i sospettati dell'omicidio erano ritenuti due individui di origine nordafricana, mentre in seguito si è saputo che erano stati due persone di origine americana. Sulla questione ha detto la sua anche la nota politica di Fratelli D'italia Daniela: 'Hannoun uomo con la divisa e a nessuno interessa' Andando maggiormente nello specifico, la Santanchè è stata ospite del popolare programma di RAI 3 'Estate'. Durante il programma, la senatrice di Fratelli D'Italia ha decisamente criticato la presentatrice Monica Giandotti. Più specificatamente, secondo l'imprenditrice si sarebbe parlato troppo poco del tragico fatto di cronaca. In ...

RiccardoParrini : RT @mck33it: SANTANCHE SI INCAZZA E SE NE VÀ DA AGORA RAI PERCHE SCHIFATA DA COME LA GIORNALAIA NN HA DATO LA NOTIZIA! - fuk1furiosa : RT @DSantanche: Se la televisione di Stato, non dà importanza, se non mostra cordoglio quando uccidono un nostro uomo che difende i cittadi… - MariMario1 : RT @DSantanche: Se la televisione di Stato, non dà importanza, se non mostra cordoglio quando uccidono un nostro uomo che difende i cittadi… -