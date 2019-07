La polemica per gli auguri di Harry e Meghan a baby George e altri gossip

Rocco Siffredi fa un video per la raccolta fondi di un ospedale ma scoppia la polemica : “È volgare e sessista” : Il fine sarebbe anche encomiabile, peccato che il modo sia, oggettivamente, di dubbio gusto. Il video di Rocco Siffredi per la raccolta fondi per il reparto di urologia di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) sta sollevando molte polemiche. L’attore e regista porno compare nel filmato in compagnia di una modella, dagli atteggiamenti che richiamano più un film a luci rosse che una campagna benefica, con cui scambia una serie di battute ...

Tour de France – Infiamma la polemica per le donne sul podio - accuse durissime : “è davvero indispensabile che…” : La militante femministe Fatima Benomar ha attaccato duramente gli organizzatori del Tour de France per la presenza delle miss sul podio E’ tornata a divampare la polemica per la presenza delle miss sui vari podi di tappa del Tour de France, una consuetudine che continua a far discutere soprattutto per il ruolo attribuito a quelle donne. AFP/LaPresse Nei confronti degli organizzatori sono arrivate critiche durissime, soprattutto da ...

Senza reggiseno davanti a tutti per solidarietà a Carola Rackete e in rete scoppia la polemica : È per solidarietà a Carola Rackete che due giovani donne hanno lanciato una mobilitazione: “Rivendichiamo il diritto delle donne a vestirsi come vogliono Senza essere demonizzate”. L’appuntamento è stato programmato per sabato 27 luglio, a Torino, dove si sfilerà Senza reggiseno e si invita a fare altrettanto anche alle donne che non parteciperanno alla protesta: “andate a fare la spesa, andate a lavoro, uscite, Senza reggiseno”. La capitana ...

Jesolo : il bar fa pagare anche l’acqua per il cane - è polemica : L'episodio è accaduto sul litorale della cittadina del Veneziano, in un chiosco gelateria sulla spiaggia a due passi dagli ombrelloni. Dopo le critiche è arrivata un spiegazione da parte dia una persona presente che così ha giustificato il fatto: "I 30 centesimi erano per la coppetta di cartone senza mettere in conto il personale che deve servire il cane dell'acqua"Continua a leggere

Baby George e la polemica per gli auguri di compleanno di Harry e Meghan : Bbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarloBbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarloBbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarlo«La vita da reale non è facile». Meghan Markle lo aveva fatto intuire la scorsa settimana, all’anteprima europea de «Il Re Leone», parlando con il musicista Pharrell Williams: «La mia relazione con Harry è meravigliosa, ma non la rendono facile». A chi si stesse riferendo non è ...

Austria - McDonald's pubblicizza un panino 'per veri mampfiosi' : scoppia la polemica : Sta facendo molto discutere la campagna pubblicitaria ideata da McDonald's in Austria e che fa un esplicito gioco di parole con la parola "mampfiosi". Molti italiani residenti lì hanno avanzato delle proteste per quanto sta avvenendo, e lo stesso Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è unito alle critiche nei confronti di questa trovata. McDonald's intanto ha fatto pervenire online le proprie scuse, dichiarando che non c'era intenzione di ...

Spider-Man - scoppia la polemica per la statua in Nebraska : "È satanica" - : Alessandro Zoppo Parte di un progetto di arte pubblica chiamato “Serving Hands Lincoln”, la scultura dedicata a Spider-Man è stata bollata come “anti-Cristiana” e “demoniaca” Mentre Spider-Man: Far from Home è nelle sale di tutto il mondo (e ha già incassato la bellezza di 864 milioni di dollari, fonte Box Office Mojo), un altro Spider-Man sta tenendo banco negli Stati Uniti. Si tratta di una statua che è finita al centro delle ...

Teatro - è polemica per il FUS : ma il vero scandalo è che l’Italia investe lo 0 - 2% del Pil : Dopo la pubblicazione del FUS 2019, la graduatoria che finanzia il settore teatrale italiano, ecco le polemiche per i tagli ad alcune delle riconosciute eccellenze del panorama nazionale, oltre alla tempisitica della pubblicazione "a impegni già fissati", denunciano dal Teatro Ert, Emilia Romagna Teatro.Continua a leggere

"Rom - sinti - caminante?" È polemica sul modulo per l'iscrizione a scuola : Gabriele Laganà Rifondazione comunista parla di abuso e di discriminazione gravissima mentre la scuola afferma che si tratta di un modo per integrare gli alunni Polemiche in Veneto per un modulo necessario per l’iscrizione ad una scuola elementare di Fossò, nella città metropolitana di Venezia, nel quale si chiede se l’alunno sia di etnia sinti, rom nomade o caminanti. Il documento, consegnato ai genitori, ha fatto scattare ...

Carola - è polemica per l'invito dell'Europarlamento : 'Danneggia l'immagine dell'Italia' : Carola Rackete sarebbe stata invitata al Parlamento Europeo per una audizione inerente i migranti ed i loro diritti. La richiesta formale, secondo l'eurodeputato eletto tra le fila di Forza Italia Eugenio Martusciello sarebbe stata effettuata da membri del gruppo di estrema sinistra "Gue". Fonti europee confermerebbero, secondo Repubblica, la notizia che la Capitana di Sea Watch 3 sarebbe stata invitata in qualità di relatrice dai membri della ...