La morte di Mario ce lo insegna | il problema delle nostre città è il mercato della droga

Mario Adinolfi foto choc con la pistola/ 'Per difendermi dalle minacce di morte ' : Mario Adinolfi su Instagram con la foto choc : armato di pistola contro le minacce di morte che ha ricevuto. Dai social a Vasco Rossi, gli 'spari sopra'..

Mario Cerciello Rega - morte di un eroe normale : Mario era un uomo dal cuore d’oro. Sembra che tutti si siano messi d’accordo nel pronunciare questa frase all’unisono, anche persone che non si conoscono tra loro. Lo ripetono come un mantra i suoi colleghi piegati dal dolore, il suo comandante, la moglie “che viveva per lui”, gli amici di una vita, i negozianti di Campo de’ Fiori, dove abitava. Nessuno si capacita che dalla scorsa notte Mario Cerciello Rega, ...