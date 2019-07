La Festa della Biodiversità in Calabria

Domenica inizia la Festa della Madonna della Neve a Giarratana : Comincia Domenica a Giarratana con la tradizionale "Scinnuta" la festa in onore della patrona la Madonna della Neve.

Modica - al via la Festa del Gelato e della Granita : Modica: al via la “Festa del Gelato e della Granita”. Tornano i prelibati assaggi di “Expo Center”. Al centro commerciale “La Fortezza”

Padova - malore improvviso alla Festa di compleanno della figlia : morto il patron del Molino : Si è spento all'età di 87 anni Feliciano Munari. La causa della morte un malore improvviso durante la festa di compleanno della figlia. La famiglia Munari da centinaia di anni è proprietaria dell’antico Molino di Fontaniva, in provincia di Padova.Continua a leggere

Prader-Willi - cos'è e come si maniFesta/ La sindrome della cugina di Elena Santarelli : Prader-Willi, cos'è questa sindrome e come si manifesta. Quali sono le terapie disponibili per la malattia che ha colpito la cugina di Elena Santarelli.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback in Festa per i sedici anni della figlia Stella : sedici anni sono un traguardo importante nella vita di un adolescente, e il 24 luglio spegne sedici candeline Stella, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Sui social il conduttore tv, vincitore del Grande Fratello Vip 2, celebra la giornata postando una foto insieme alle donne della sua vita con la didascalia: “Mettersi in posa appena svegli, per far contenti i genitori… Buon Compleanno piccola mia!”. Filippa Lagerback ...

In una città della Romania c’è una maniFestazione che va avanti da 500 giorni : Ogni giorno, allo stesso posto e alla stessa ora, per 15 minuti: contro il partito di governo e contro la corruzione

Tiro a segno - Campionati Italiani Assoluti 2019 : programma e orari della maniFestazione tricolore : Prosegue senza sosta il 2019 del Tiro a segno, che in questo caso ritrova i confini nazionali: da domani infatti a Bologna si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti, che comprenderanno anche le gare riservate agli juniores e ai para. Un’occasione importante per gli atleti azzurri, i tesserati della UITS, i praticanti, gli addetti ai lavori e gli appassionati di vivere le emozioni della rassegna tricolore; che si chiuderà poi nella ...

Softball - Preolimpico 2019 : il regolamento della maniFestazione. Come ci si qualifica a Tokyo 2020 e cosa succede in caso si arrivo a pari punti : 23-27 luglio: sono i giorni decisivi per l’assegnazione di un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quel che riguarda il Softball. Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Sudafrica e Botswana si danno l’appuntamento a Utrecht per cercare l’unico pass olimpico a disposizione per Europa e Africa nel loro insieme. Andiamo a vedere Come funziona il Torneo di qualificazione Olimpica. Le quattro squadre sono ...

Nuoto - Mondiali 2019 : le stelle della maniFestazione. Ledecky e Dressel le vedette di un parterre de rois : Dal 21 luglio il Nambu University Municipal Aquatics Center aprirà le sue porte agli assi della piscina. Otto giorni di gare, otto giorni di sogni, otto giorni di aspirazioni in un contesto di altissimo profilo. Del resto parliamo pur sempre di una rassegna iridata natatoria, antipasto ideale di quel che sarà a Tokyo tra un anno. L’Italia della piscina viene dalle sei medaglie di Budapest (3 ori e 3 bronzi) e replicare non sarà affatto ...

La Festa della Madonna del Carmine a Ragusa : E' stata celebrata ieri a Ragusa la solennità della Madonna del Carmine. I malati affidati alla Madonna, domenica la processione con il simulacro

Ragusa - la Festa della Madonna del Carmelo : E' iniziata a Ragusa, la festa della Madonna del monte Carmelo. La celebrazione eucaristica festiva si tiene alle 10 e alle 19

Goodwood 2019 - le dieci curiosità della Festa del Festival of Speed : E' il tempio degli appassioni. Un appuntamento imperdibile sia per vedere sfrecciare sul circuito all'interno del salone all'aperto inglese vetture che hanno fatto la storia,...

Jovanotti - il grande spettacolo della sua “prima volta” : la Festa sulla spiaggia di Lignano (con qualche problema logistico) : “La prima volta“. Mica semplice, che tutto vada per il verso giusto. Ognuno di noi ha sperimentato una “prima” e non tutti possono dire che sia stata proprio perfetta. Così è stato per Jovanotti, anche se lui, alla perfezione, c’è senza dubbio andato vicino. La data uno del suo Jova Beach Tour, a Lignano, è stata incantevole, e chi si aspettava una “baracconata” si sarà dovuto ...

BATTITI LIVE 2019 - BRINDISI/ Scaletta e cantanti : il sindaco 'una Festa della musica' : BATTITI LIVE 2019, seconda tappa BRINDISI: cantanti e Scaletta. Elisabetta e Gregoraci e Alan Palmieri padroni di casa della kermesse musicale di Radionorba