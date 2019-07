‘La Fagiané di Magrini’ | “Nibali? Gli anni non contano | vincerà ancora Bernal non ha

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 LA ZAMPATA DA FUORICLASSE DI VINCENZO NIBALI E dire che all’inizio sembrava una tappa quasi monca, era triste finire così uno dei Tour più belli degli ultimi, con questo Alaphilippe che sembrava non perdesse mai la maglia gialla, l’attacco diin salita, la frana… Invece, fortunatamente, in una tappa che era stata obbligata dopo la giusta decisione della Prefettura, lo sviluppo è stato bellissimo ed ha arriso ai nostri colori. Nibali ha fatto veramente un numero oggi. Dietro non è che l’abbiano mandato via. Ha fatto una scalata impressionante a 25 km/h di media. Dietro non hanno mollato, basta guardare ...

