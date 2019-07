La Corte suprema Usa |  sì all’uso dei fondi del Pentagono per la costruzione del muro con

Usa - Corte suprema autorizza a Donald Trump l’impiego di 2 - 5 miliardi della Difesa per costruire il muro con il Messico : Grande vittoria per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto dalla Corte suprema l’autorizzazione ad utilizzare i fondi del Pentagono per la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico. Dei 9 giudici della Corte 5 hanno votato a favore e 4 contro, rovesciando le precedenti sentenze, quella di un giudice federale e di una Corte d’appello, che avevano bloccato finora l’opera. C’è quindi il via ...

Muro frontiera Messico - Corte suprema dice sì ai fondi. Trump esulta : “Una grande vittoria” : La battaglia di Donald Trump per costruire un Muro alla frontiera con il Messico ha trovato una sponda nella Corte suprema. Con cinque voti a favore e quattro contrari, il piu' alto tribunale americano ha stabilito che il presidente puo' dirottare fondi del Pentagono per due miliardi e mezzo di dollari per la costruzione dei 160,9 chilometri di barriera di sicurezza lungo il confine meridionale. Il presidente degli Stati Uniti esulta: "Wow! Una ...

La Corte suprema olandese ha stabilito che i Paesi Bassi ebbero una «responsabilità molto limitata» nella morte di almeno 350 persone nel massacro di Srebenica : La Corte Suprema olandese ha stabilito che i Paesi Bassi ebbero una «responsabilità molto limitata» nel massacro di Srebenica, la strage più grave avvenuta in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale, in cui 1995 morirono almeno 8mila persone. Secondo la Corte Suprema,

Brasile - Corte suprema sospende indagini su dati fiscali trasferiti ai pm senza ok giudici. Anche quella su figlio Bolsonaro : Stop a tutte le indagini basate su dati fiscali trasferiti dal fisco e dal Consiglio di controllo delle attività finanziarie (Coaf), legato al ministero dell’Economia, ai pubblici ministeri brasiliani senza previa autorizzazione giudiziaria. Compresa quella che vede indagato Flavio Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, finito al centro di un’inchiesta dei pm di Rio de Janeiro per presunta appropriazione indebita nel ...

È morto l’ex giudice della Corte suprema statunitense John Paul Stevens : John Paul Stevens, ex giudice della Corte Suprema statunitense, è morto a 99 anni: era stato in carica per 35 anni, dal 1975 al 2010, entrando su nomina del presidente Gerald Ford e come avvocato considerato un Repubblicano moderato, ma

La Corte suprema algerina ha confermato l’arresto per corruzione dell’ex primo ministro Abdelmalek Sellal : La Corte Suprema algerina ha confermato la detenzione dell’ex primo ministro Abdelmalek Sellal, come prevedono le regole del Paese; è accusato di corruzione, clientelismo e, scrive la tv di stato, «di aver dissipato fondi pubblici». Sellal, che fu primo ministro

La Corte suprema del Botswana ha depenalizzato l’omosessualità : La Corte Suprema del Botswana ha dichiarato illegittime due sezioni del codice penale che criminalizzano l’omosessualità. Le sezioni sono la 164 e la 167: la prima dice che ogni «conoscenza carnale con un’altra persona contro l’ordine della natura» è punibile

Luca Dirisio pubblica post contro Marco Carta : 'Vai dalla D'Urso - ma non è Corte suprema' : Marco Carta è ancora al centro del gossip dopo essere stato accusato di furto alla Rinascente di Milano. Stavolta, a scagliarsi contro di lui sui social è un collega del cantante: Luca Dirisio. Quest'ultimo ha criticato la partecipazione dell'artista sardo alla scorsa puntata di Live-Non è la D'Urso, il programma serale del mercoledì, condotto dall'infaticabile Barbara D'Urso. Dirisio, che anni fa cantava 'Ci vuole calma e sangue freddo', ha ...

La Corte suprema svizzera ha sospeso la discussa sentenza del TAS su Caster Semenya : La Corte suprema svizzera ha sospeso la discussa sentenza del Tribunale arbitrale internazionale dello sport di Losanna (TAS) che obbligava le atlete affette da iperandrogenismo a sottoporsi a cure per diminuire i livelli di ormoni androgeni per continuare a gareggiare tra le professioniste.

Atletica : Caster Semenya non smette di lottare e ricorre alla Corte suprema federale della Svizzera : Sembra non finire mai la battaglia tra Caster Semenya e la IAAF. L’atleta sudafricana, infatti, ha deciso di presentare un ulteriore ricorso, dopo quello perso al TAS di Losanna contro la Federazione internazionale del suo sport, al fine di non essere obbligata a ricorrere a cure per diminuire i livelli di ormoni di androgeni per poter continuare a gareggiare. Questa volta, la due volte campionessa olimpica e i suoi avvocati si rivolgono ...

Corte suprema Usa : “Gli studenti transgender hanno il diritto di scegliere quale bagno usare” : Con una sentenza storica, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che gli studenti transgender potranno decidere di utilizzare i bagni che preferiscono in base alla propria identità di genere. Sorprende una sentenza simile con una Corte Suprema a maggioranza conservatrice e in un'America in cui riemerge il tradizionalismo.