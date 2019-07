«La Casa di Carta 3» & co | quando è il caso di saper dire basta

Fonte : vanityfair

(Di sabato 27 luglio 2019) The Vampire Diaries (2009 - 2017)Grey's Anatomy (2005 - in corso)Game of Thrones (2011 - 2019)Orange is the new black (2013 - 2019)Unbreakble Kimmy Schimdt (2015 - 2018)Black Mirror (2011 - in corso)Glee (2009 - 2015)The Leftovers (2014 - 2017)The Handmaid's Tale (2017 - in corso)Desperate Housewives (2004 - 2012)Ladi(2017 - in corso)House of Cards (2013 - 2018)Lost (2004 - 2010)Basterebbedi no, fermarsi lì, a un passo dall’emorragia delle idee che porterebbe a un tracollo della storia, dinamite che lascia dietro di sé polvere e calcinacci. E invece no, l’odore dei soldi e le pressioni dei produttori e dei network hanno la meglio e gli showrunner proprio non riescono a non rimettere mano alle serie che hanno contribuito a creare, spesso snaturandole e spremendole come un’arancia ormai secca, che non ha più succo da spillare. È successo con la terza ...

NetflixIT : LA CASA DI CARTA 3 È ORA DISPONIBILE. Ok, forse lo dice meglio Tokyo. #LCDP3 - trash_italiano : Geniale l’idea di mettere Sara Affi Fella ne La Casa Di Carta. Bravissimi @NetflixIT. - ACoppolino52 : RT @SforzaFogliani: Non è possibile che ci siano soldi per l’effimero (o 5mln per rovinare il Carmine) e che poi i bambini debbano portarsi… -