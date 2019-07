Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 27 luglio 2019) Negli anni è capitato più volte un, poco importa se di un grande o di un piccolo regista, sia stato rifiutato da un Festival nazionale o internazionale, ma nel caso di “Terra mia, non è un Paese per santi” di Ambrogio, quel “no” ha fatto e continua a far discutere. Il– che racconta del ritorno della democrazia nel paese calabro simbolo di San Luca e la reazione della comunità contro la Ndrangheta con testimoni di giustizia, dirigenti scolastici, giornalisti d’inchiesta, comandanti dei Carabinieri e preti anticamorra – non sarà aldi Venezia dove, dal 28 agosto prossimo si svolgerà la 76esima della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Tutto è partito dalla risposta, via lettera, del direttore artistico Alberto Barbera alla Index Production, società ...

HuffPostItalia : Klaus Davi: 'Il film di Crespi non sarà al Lido perché ci sono troppe pellicole? Una presa in giro' - SecolodItalia1 : Protesta Klaus Davi: “Non censurate il film di Crespi contro la ‘ndrangheta” - lundquivst : @O_Strunz @SiBuXXIII Mancano: Briatore,Adinolfi e Klaus Davi. Gravi buchi -