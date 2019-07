Juventus | incontro Paratici-Pastorello | possibile interesse per Lukaku

Calciomercato Juventus - Dybala : possibile incontro con lo United - Matuidi potrebbe restare : Il Calciomercato della Juventus inizia a guardarsi in casa per capire come sviluppare le prossime mosse in uscita. Dopo i grandi acquisti già arrivati a Torino qualcuno potrebbe essere sacrificato. Incerto è al momento il futuro di Paulo Dybala che continua ad essere nel mirino del Manchester United, in programma ci sarebbe anche un incontro. Sembrava fuori dai giochi Blaise Matuidi ma la situazione intorno al francese sembra stia cambiando ...

Mundo Deportivo| Neymar Juventus - clamoroso : “Incontro con Paratici” : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, Neymar sarebbe pronto ad incontrare la Juventus nel corso dei prossimi giorni per valutare la concreta possibilità di trasferirsi a Torino. Paratici incontrerà il brasiliano per imbastire quello che diventerebbe il nuovo colpo del secolo. Circa 20 milioni di euro l’ingaggio del giocatore, oltre 200 […] More

Calciomercato Juventus - dalla Spagna insistono per Neymar : “Incontro tra Paratici e il padre del calciatore” : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna insistono per Neymar : incontro tra Paratici e il padre del calciatore : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

Higuain Juventus - l’agente del Pipita è a Torino : incontro con Paratici : Higuain Juventus – Ora si sta allenando con Sarri ma per Gonzalo Higuain il futuro sembra essere lontano dalla Juventus: dopo un anno deludente tra Milan e Chelsea, il ‘Pipita’ dovrà andare a caccia di riscatto senza la maglia bianconera addosso. Al momento l’ex Napoli e Real Madrid, ha rifiutato qualsiasi destinazione possibile anche se la Roma è pronta ad offrirgli anche la […] More

Dani Alves Juventus - ultime notizie : incontro con l’entourage del calciatore : Dani Alves Juventus, ultime notizie: incontro con l’entourage del calciatore Si erano lasciati non meravigliosamente bene Dani Alves e la Juventus, eppure nella stagione 2019/2020 il terzino brasiliano potrebbe tornare nella squadra bianconera e prendere il posto di Joao Cancelo, che invece figura tra i giocatori cedibili. Dani Alves è attualmente svincolato e su di lui ci sono le mire anche di Manchester City e Inter. Proprio la squadra ...

Dani Alves Juventus - clamoroso : incontro a Torino - tutti i dettagli! : Dani Alves Juventus- A volte ritornano! Secondo quanto riportato da “Goal.com” la Juventus avrebbe incontrato gli agenti di Dani Alves per valutare la possibilità di un ritorno a Torino dell’esterno brasiliano. Il giocatore potrebbe riabbracciare i colori bianconeri dopo due anni e dopo una stagione trascorsa tra alti e bassi. Certo il suo addio al […] More

Dani Alves - Juventus in corsa con Inter e Manchester City : incontro a Torino : I rappresentanti di Dani Alves hanno incontrato la Juventus ieri a Torino: Madama sfida l’Inter e il Manchester City per il brasiliano.“powered by Goal”La Juventus si conferma ancora una volta tra le grandi protagoniste del calciomercato estivo: la dirigenza sta infatti lavorando su più fronti e potrebbe anche riportare il brasiliano Dani Alves a vestire la casacca bianconera.Secondo quanto appreso da Goal, i rappresentanti del terzino, ...

Juventus - che sorpresa : incontro a Torino per Dani Alves! : Dani ALVES Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Goal.com”, la Juventus avrebbe incontrato i rappresentanti di Dani Alves per valutare la possibilità di un ritorno in bianconero del terzino brasiliano. Certo il suo divorzio dal PSG, l’ex Barcellona si svincolerà dai francesi e aspetterà una nuova proposta contrattuale. La Juve osserva interessata, anche perchè […] L'articolo Juventus, che sorpresa: incontro ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa spinge per trasferirsi alla Juventus : presto un incontro tra le parti : Nonostante le parole di Commisso, l’esterno viola ribadirà alla Fiorentina di volersi trasferire in bianconero L’avventura di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina sembra essere arrivata al capolinea, l’esterno viola infatti non ha intenzione di proseguire la sua esperienza in Toscana. Il suo futuro tiene banco sia a Firenze che a Moena, dove la squadra ha iniziato il ritiro pre-campionato agli ordini di ...

Pogba Juventus - il francese ha deciso : a breve incontro con Solskjaer : Pogba Juventus – La Juventus non molla il sogno Pogba. Il centrocampista francese considera concluso il suo (secondo) tempo al Manchester United e punta ad una nuova esperienza. Stando a quanto sottolineato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ oggi i Red Devils ricominceranno la preparazione all’Aon Training Complex e l’ex bianconero oltre alle visite mediche di rito incontrerà la società e il […] ...

Juventus - Maurizio Sarri è già il vice di Cristiano Ronaldo : il retroscena sull'incontro : Il primo gesto che un personaggio pubblico, di qualunque settore sia, fa quando arriva a dirigere un nuovo posto è simbolico. Rappresenta molto del suo carattere e soprattutto può già delineare quello che sarà la sua nuova avventura. E a guardare l' esordio di Maurizio Sarri in bianconero, con il pr

Juventus - da CR7 a CR9! Cristiano Ronaldo e il record di gol - la missione di Sarri : incontro segreto durante le vacanze : Maurizio Sarri ha intenzione di far battere a Cristiano Ronaldo i 36 gol segnati da Higuain a Napoli in un anno di Serie A: il neo allenatore della Juventus ha incontrato il fuoriclasse portoghese in vacanza per discutere dell’argomento “Voglio capire quello che i giocatori pensano di se stessi, partendo dai più importanti“, sono state queste le parole di Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione di ...

Juventus - da CR7 a CR9! Cristiano Ronaldo e il record di gol è la missione di Sarri : l’incontro segreto durante le vacanze : Maurizio Sarri ha intenzione di far battere a Cristiano Ronaldo i 36 gol segnati da Higuain a Napoli in un anno di Serie A: il neo allenatore della Juventus ha incontrato il fuoriclasse portoghese in vacanza per discutere dell’argomento “Voglio capire quello che i giocatori pensano di se stessi, partendo dai più importanti“, sono state queste le parole di Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione di ...