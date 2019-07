Juventus | Higuain avrebbe preso casa a Torino | vuole restare in bianconero

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) Laè pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che in cui ha raccolto una sconfitta (3 a 2 contro il Tottenham) una vittoria (ai rigori contro l'Inter) ed un pareggio (3 a 3 contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud). La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. La necessità principale però resta quella di piazzare gli esuberi sul mercato, considerando che la rosa conta 27 giocatori. Come è noto Paratici è stato di recente in Inghilterra, per parlare con Aston Villa, Wolverhampton ed Everton rispettivamente per le possibili cessioni di Perin, Khedira e Kean. Gli altri possibili indiziati a lasciaresono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi,e Mandzukic. A proposito del Pipita, la sua volontà è evidente: rimanere alla ...

tancredipalmeri : Clamoroso: la Roma sta per pagare 36 milioni di € per Higuain! Divisi in 9 milioni prestito e 27 obbligo. La Juvent… - GoalItalia : Novità nei numeri della Juventus: Higuain con la 21, nessuno con la 9 ?? - GoalItalia : La Juventus non cambia idea: #Higuain resta sul mercato ?? [@romeoagresti] -