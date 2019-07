Jova Beach Party Albenga annullato Prossima tappa il 30 luglio a Viareggio

Gli ambientalisti contro il Jova Beach Party a Roccella Ionica - arriva l’esposto per la tappa del 10 agosto : Dopo le incertezze, gli annullamenti e le polemiche dei giorni scorsi, anche gli ambientalisti contro il Jova Beach Party a Roccella Ionica, con una richiesta di spostamento che riguarda la tappa già in programma per il 10 agosto prossimo. L'esposto, presentato al Comune di Roccella da Legambiente Calabria, Lipu, Altura, StorCal e Caretta Calabria Conservation, contiene la possibilità di spostare a nuova location o dopo il 31 agosto la ...

Jova Beach Party - anche Jovanotti (nel suo piccolo ma mica tanto) “s’incazza” : “A Viareggio vogliono dividere la spiaggia come in un allevamento di pecore mannare” : Immaginate un telegiornale che si occupa solo di notizie leggere, leggerissime, “impalpabili”. Fatto? Ora, prendete un po’ di colla vinilica e usatela per appiccicarci degli scoop che non hanno come obiettivo quello di salvare il mondo ma che, a loro modo, sono capaci di far vacillare le nostre certezze. Perché, se c’è una cosa della quale 9 italiani su 10 erano certi secondo un sondaggio condotto non si sa bene da chi, è ...

Jova Beach Party a Viareggio solo con progetto modificato - lo racconta Jovanotti : La tappa del Jova Beach Party a Viareggio si farà ma solo con importanti modifiche al progetto. Lo spiega Jovanotti attraverso un post su Facebook condividendo un video da una delle tappe precedenti per spiegare al suo pubblico l'idea del Jova Beach Party, una festa sulla spiaggia, in assoluta libertà. "Una festa, allegra e pacifica. Una grande avventura artistica e umana da vivere", così ne parla Jovanotti che a Viareggio si scontra con ...

Rinviata la Commissione di Vigilanza per la tappa di Jova Beach Party a Vasto : La Commissione di Vigilanza per la tappa di Jova Beach Party a Vasto è stata Rinviata a data da destinarsi. Non esiste quindi una decisione sulla tappa del 17 agosto che potrebbe saltare per motivi di sicurezza e approdare in una nuova location per la quale sono già arrivate delle proposte. Secondo VastoWeb, l'incontro sarebbe stato rinviato a data da decidersi in attesa che gli organizzatori dell'evento forniscano un nuovo piano per la ...

Jovanotti è sul palco ma Fiorello lo doppia dal vivo - lo show dei due al Jova Beach Party : Sorpresa a Olbia sul palco del Jova Beach Party: insieme all’indiscusso protagonista del concerto, Lorenzo Jovanotti, è salito anche Rosario Fiorello che ha doppiato il cantante L'articolo Jovanotti è sul palco ma Fiorello lo doppia dal vivo, lo show dei due al Jova Beach Party proviene da Il Fatto Quotidiano.

Jovanotti e Fiorello duettano in Luna di Gianni Togni ad Olbia : video dal Jova Beach Party in Sardegna : La Luna è il simbolo dell'avventura, lo ricorda Fiorello che ipotizza anche un Jova Beach Luna o un Jova Luna Party. Ospite di Jovanotti nella tappa sarda della sua tournée, Fiorello ha fatto ritorno sul palco per cantare e l'ha fatto con uno degli artisti italiani più apprezzati del momento. Jovanotti ha messo in scena quest'estate il suo Party lungo le spiagge italiane, un giro attraverso le località balneari della penisola, da nord a sud. ...

Jova Beach Party - Olbia/ Scaletta : Lorenzo fa preoccupare i fan - 23 luglio 2019 - : Jova Beach Party Olbia, il tour 2019 di Jovanotti dell'estate nelle spiagge italiane in programma oggi martedì 23 luglio 2019. La Scaletta delle canzoni: Salmo ospite a sorpresa.

Jovanotti : "Se arrivo alla fine del Jova Beach Party è un miracolo" - : Andrea Conti Primo bilancio dell’artista sul tour evento che si sta svolgendo sulle più grandi spiagge italiane. Non contento, Lorenzo Jovanotti sta già pensando alla prossima edizione. Nel frattempo la data di Albenga è stata annullata “per l’erosione della spiaggia" Dal 6 luglio fino ad agosto (gran finale il 31 a Viareggio alla Spiaggia del Muraglione) Lorenzo Jovanotti è in tour con la grande festa in spiaggia “Jova Beach Party”. ...

Jovanotti ad Olbia il 23 luglio - Fiorello ospite d’eccezione : scaletta e biglietti per il Jova Beach Party in Sardegna : Jovanotti ad Olbia, in concerto con il Jova Beach Party stasera, martedì 23 luglio. La location è quella della Banchina Isola Bianca Molo Bonaria per la nuova tappa dell'innovativa tournée di Jovanotti sulle spiagge italiane. Una giornata all'insegna del divertimento e della musica, quella di Jova ma anche quella dei suoi numerosi ospiti, è ciò che attende i fan sardi che potranno godere di un momento eccezionale: sul palco di Jovanotti ci ...