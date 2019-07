Jerry Calà | “Non lavo perché non odoro di sinistra” La dirigente Pd | “Cretino senza

Jerry Calà deriso da una rappresentante del Pd - il figlio dell’attore : “Ti voglio ancora più bene” : Il figlio dell'attore, Johnny, interviene sulla propria pagina Facebook, commentando le parole di Anna Rita Leonardi, rappresentante calabrese del Pd che aveva definito Calà "sottospecie di comico fallito". Il ragazzo, 16 anni, prima ha difeso suo padre dicendogli di volergli ancora più bene per quell'attacco. Poi ha aggiunto: "Non voglio fare un discorso politico, mi preoccupa vivere in un paese dove coloro che dovrebbero rappresentare la ...

Jerry Calà : “Non lavoro più? Forse perché non odoro di sinistra” : “Non lavoro più? Forse perché non odoro di sinistra e non invoglio i registi. Per carità, non è una lamentela, soltanto una amara considerazione“. A dirlo è Jerry Calà che in un’intervista al Giornale si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando della sua assenza dal grande e piccolo schermo. Da tempo infatti non lo si vede in azione, ma lui è pronto a ritornare con un nuovo film, “Odissea nell’ospizio“: ...

Sandra Milo : Jerry Calà la punge con una battuta a Io e Te : Sandra Milo a Jerry Calà: “Eri un grande conquistatore”. Lui replica con una battuta Puntata di Io e Te ricca quella andata in onda poco fa. Pierluigi Diaco non ha solo intervistato la grande attrice Valeria Fabrizi (nota al grande pubblico per il suo ruolo in Che Dio ci aiuti), ma anche ospitato nel suo salotto buono Jerry Calà. Attore, cantante, animale da palcoscenico, Jerry ha fatto tornare il buonumore al pubblico di Io e Te ...

